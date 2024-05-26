Тысячи людей в Ереване требуют отставки Пашиняна

Тысячи людей 26 мая вышли в Ереване на площадь Республики, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Кандидатом на эту должность выдвинут архиепископ Баграт.
«Митинг оппозиционного движения „Тавуш во имя родины“ проходит в Армении 26 мая во главе с предстоятелем Тавушской епархии, архиепископом Багратом Галстаняном. Ереванские полицейские оцепили здание правительства, около которого проходит митинг с требованием отставки Пашиняна», — пишет News.am.
Как сообщало URA.RU ранее, массовые протесты под руководством архиепископа Армянской церкви Баграта Галстаняна начались в начале мая. Он собрал на митинги людей, которые недовольны политикой текущего премьер-министра страны.
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