В мире Азия Тысячи людей в Ереване требуют отставки Пашиняна На должность премьер-министра Армении выдвинут архиепископ Баграт 26 мая 2024 в 18:58 Размер текста - 17 + В Ереване проходит митинг с требованием отставки Пашиняна Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тысячи людей 26 мая вышли в Ереване на площадь Республики, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Кандидатом на эту должность выдвинут архиепископ Баграт. «Митинг оппозиционного движения „Тавуш во имя родины“ проходит в Армении 26 мая во главе с предстоятелем Тавушской епархии, архиепископом Багратом Галстаняном. Ереванские полицейские оцепили здание правительства, около которого проходит митинг с требованием отставки Пашиняна», — пишет News.am. Как сообщало URA.RU ранее, массовые протесты под руководством архиепископа Армянской церкви Баграта Галстаняна начались в начале мая. Он собрал на митинги людей, которые недовольны политикой текущего премьер-министра страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Тысячи людей 26 мая вышли в Ереване на площадь Республики, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Кандидатом на эту должность выдвинут архиепископ Баграт. «Митинг оппозиционного движения „Тавуш во имя родины“ проходит в Армении 26 мая во главе с предстоятелем Тавушской епархии, архиепископом Багратом Галстаняном. Ереванские полицейские оцепили здание правительства, около которого проходит митинг с требованием отставки Пашиняна», — пишет News.am. Как сообщало URA.RU ранее, массовые протесты под руководством архиепископа Армянской церкви Баграта Галстаняна начались в начале мая. Он собрал на митинги людей, которые недовольны политикой текущего премьер-министра страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям