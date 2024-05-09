В Армении потребовали отставки Пашиняна: главные заявления

Представитель Армянской церкви потребовал отставки Пашиняна

10 мая 2024 в 01:44 Размер текста - 17 +

Пашинян (на фото) проигнорировал заявления архиепископа Баграта Галстаняна Фото: Владимир Андреев © URA.RU Представитель Армянской церкви Баграт Галстанян потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Под руководством архиепископа проходят массовые протесты. URA.RU собрало главную информацию о митингах в Армении. Митинг в Армении Глава Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископ Баграт Галстанян собрал на митинги людей, которые недовольны политикой текущего премьер-министра страны Никола Пашиняна. В особенности их не устраивают действия, связанных с Азербайджаном. На протесты вышли, как представители конфессий, так и просто неравнодушные граждане, в том числе и молодежь. Архиепископ дал Пашиняну час, чтобы тот сложил с себя полномочия. На митинг пришло много людей (архивное фото) Фото: Виталий Страхов © URA.RU Митингующее движение называется «Тавуш во имя родины». Очередной протест проходил 9 мая. В этот день в его участников был направлен «КАМАЗ». Водитель автомобиля был задержан на месте преступления, сейчас на него заведено уголовное дело по признакам статьи «хулиганство», передают РИА Новости. Импичмент Пашиняну Пашинян никак не отреагировал на заявление Галстаняна о выделении часа на сложение полномочий. В связи с этим, архиепископ дал политику дополнительные 20 минут на принятие решения. В это время в Ереване проходил многотысячный митинг. По истечению этого времени Пашинян так и не вышел на связь. Оппозиция Армении приняла решение запустить процедуру импичмента премьер-министра. Сейчас начала этого процесса двум парламентским фракциям не хватает 20 голосов. Галстанян призвал жителей начать мирные акции неповиновения и забастовки 10 мая, рассказали РИА Новости. Причины отставки Пашиняна Основное недовольство митингующих вызвано делимитацией границы с Азербайджаном и передачей азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. С 20 апреля протестующие перекрывали трассы в Грузию и Иран, требуя остановить этот процесс. Такие действия не помогли оппозиционной стороне, поэтому 4 мая они шествием направились из Тавушской области в Ереван. Пашиняна хотят отправить в отставку из-за ситуации с Азербайджаном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представитель Армянской церкви Баграт Галстанян потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Под руководством архиепископа проходят массовые протесты. URA.RU собрало главную информацию о митингах в Армении. Глава Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископ Баграт Галстанян собрал на митинги людей, которые недовольны политикой текущего премьер-министра страны Никола Пашиняна. В особенности их не устраивают действия, связанных с Азербайджаном. На протесты вышли, как представители конфессий, так и просто неравнодушные граждане, в том числе и молодежь. Архиепископ дал Пашиняну час, чтобы тот сложил с себя полномочия. Митингующее движение называется «Тавуш во имя родины». Очередной протест проходил 9 мая. В этот день в его участников был направлен «КАМАЗ». Водитель автомобиля был задержан на месте преступления, сейчас на него заведено уголовное дело по признакам статьи «хулиганство», передают РИА Новости. Пашинян никак не отреагировал на заявление Галстаняна о выделении часа на сложение полномочий. В связи с этим, архиепископ дал политику дополнительные 20 минут на принятие решения. В это время в Ереване проходил многотысячный митинг. По истечению этого времени Пашинян так и не вышел на связь. Оппозиция Армении приняла решение запустить процедуру импичмента премьер-министра. Сейчас начала этого процесса двум парламентским фракциям не хватает 20 голосов. Галстанян призвал жителей начать мирные акции неповиновения и забастовки 10 мая, рассказали РИА Новости. Основное недовольство митингующих вызвано делимитацией границы с Азербайджаном и передачей азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. С 20 апреля протестующие перекрывали трассы в Грузию и Иран, требуя остановить этот процесс. Такие действия не помогли оппозиционной стороне, поэтому 4 мая они шествием направились из Тавушской области в Ереван.