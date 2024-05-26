Самый молодой мэр РФ бросил политику, покинул ХМАО и стал риелтором в Тюмени. Видео

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Александр Старжинский ушел из политики, сделав скандальное заявление
Александр Старжинский ушел из политики, сделав скандальное заявление Фото:

Александр Старжинский, ставший самым молодым мэром России в 24 года, уехал из ХМАО в Тюмень и ушел из политики. Он выложил в своих соцсетях (»Вконтакте» и Telegram) видео, в котором заявил, что «молодые и амбициозные специалисты в округе не нужны». Теперь он будет продавать недвижимость в столице «тюменской матрешки».

«Я принял решение переехать из-за сложной политической ситуации в нашем округе, где не нужны молодые и амбициозные специалисты, в город Тюмень. Здесь я сейчас помогаю людям продать и купить недвижимость, земельные участки, новостройки», — заявил Старжинский.

Отказавшись баллотироваться на второй срок на пост главы поселка Половинка, экс-мэр недолго поработал волонтером Гумкорпуса в госпитале Ростова. Затем он съездил добровольцем в Мариуполь, но в итоге так и не смог найти место на политическом Олимпе Югры.

Ранее URA.RU писало, что брат-двойняшка Старжинского Евгений вступил в борьбу за мандат депутат окружной думы. Он конкурирует с фаворитом властей ХМАО — командиром батальона «Югра» Дмитрием Аксеновым.

Видео: Александр Старжинский https://vk.com/wall55751346_13826

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Александр Старжинский, ставший самым молодым мэром России в 24 года, уехал из ХМАО в Тюмень и ушел из политики. Он выложил в своих соцсетях (»Вконтакте» и Telegram) видео, в котором заявил, что «молодые и амбициозные специалисты в округе не нужны». Теперь он будет продавать недвижимость в столице «тюменской матрешки». «Я принял решение переехать из-за сложной политической ситуации в нашем округе, где не нужны молодые и амбициозные специалисты, в город Тюмень. Здесь я сейчас помогаю людям продать и купить недвижимость, земельные участки, новостройки», — заявил Старжинский. Отказавшись баллотироваться на второй срок на пост главы поселка Половинка, экс-мэр недолго поработал волонтером Гумкорпуса в госпитале Ростова. Затем он съездил добровольцем в Мариуполь, но в итоге так и не смог найти место на политическом Олимпе Югры. Ранее URA.RU писало, что брат-двойняшка Старжинского Евгений вступил в борьбу за мандат депутат окружной думы. Он конкурирует с фаворитом властей ХМАО — командиром батальона «Югра» Дмитрием Аксеновым. Видео: Александр Старжинский https://vk.com/wall55751346_13826
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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