Александр Старжинский, ставший самым молодым мэром России в 24 года, уехал из ХМАО в Тюмень и ушел из политики. Он выложил в своих соцсетях (»Вконтакте» и Telegram) видео, в котором заявил, что «молодые и амбициозные специалисты в округе не нужны». Теперь он будет продавать недвижимость в столице «тюменской матрешки».
«Я принял решение переехать из-за сложной политической ситуации в нашем округе, где не нужны молодые и амбициозные специалисты, в город Тюмень. Здесь я сейчас помогаю людям продать и купить недвижимость, земельные участки, новостройки», — заявил Старжинский.
Отказавшись баллотироваться на второй срок на пост главы поселка Половинка, экс-мэр недолго поработал волонтером Гумкорпуса в госпитале Ростова. Затем он съездил добровольцем в Мариуполь, но в итоге так и не смог найти место на политическом Олимпе Югры.
Ранее URA.RU писало, что брат-двойняшка Старжинского Евгений вступил в борьбу за мандат депутат окружной думы. Он конкурирует с фаворитом властей ХМАО — командиром батальона «Югра» Дмитрием Аксеновым.
Видео: Александр Старжинский https://vk.com/wall55751346_13826
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