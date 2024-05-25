Бастрыкин ждет доклад о стрельбе с участием вагнеровцев в Челябинске

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доложить об обстоятельствах расследования уголовное дела по факту драки со стрельбой в Челябинске с участием вагнеровцев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Председатель СКР поручил доложить по обстоятельствам расследования уголовного дела по факту противоправных действий в ходе конфликта на территории Челябинской области. В региональном СУ СК России возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ („Хулиганство“)», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Конфликт между двумя компаниями молодых людей в Челябинске произошел накануне, 25 мая, в Ленинском районе по улице Коммунаров. Как показано на видео, снятом очевидцами, парни сначала подрались, потом начали стрелять. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, причиной конфликта стала девушка.
В потасовке со стрельбой участвовали бывшие бойцы ЧВК «Вагнер», сообщил telegram-канал Baza. 18-летняя Ангелина гуляла со своим парнем, 21-летним Артемом, когда на пути им встретился ее бывший — Роман. Роман избил Артема. Тогда девушка позвонила отцу, который ранее служил в ЧВК «Вагнер». Он позвал на встречу сослуживцев, Ромам также пришел с друзьями. Позднее к группе Романа подключились вооруженные травматическими пистолетами друзья.
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