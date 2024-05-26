Макрон призвал Европу готовиться к любому сценарию ради мира на Украине

26 мая 2024 в 23:44 Размер текста - 17 +

Макрон хочет видеть план по обороне Европы Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Странам Европы нужно до конца поддерживать Украину и готовиться к любому сценарию ради мира. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Мы должны до конца помогать Украине, вооружать, обучать, поддерживать ее и также быть готовыми к любому сценарию, чтобы выстроить долгосрочный мир в рамках международного права», — сказал Макрон на общей пресс-конференции с коллегой из Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Трансляция велась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети Х (бывший — Twitter). Французский президент считает, что современные вызовы требуют «скачка» в сотрудничестве Парижа и Берлина. Макрон хотел бы видеть амбициозный план по обороне Украины и Европы. Макрон ранее заявил о готовности отправить французских военных на Украину. При этом он выразил надежду, что такой шаг не потребуется. Франция — мирная, а не военная держава, отметил он. До этого Макрон также несколько раз угрожал отправить войска на Украину. Европа должна быть готова к сдерживанию России, уверен французский лидер. По его словам, европейцев недостаточно средств для защиты себя и они находятся в опасности. Россия обладает ядерным оружием и ракетами, которые способны достигать европейской территории, отмечал Макрон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Странам Европы нужно до конца поддерживать Украину и готовиться к любому сценарию ради мира. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Мы должны до конца помогать Украине, вооружать, обучать, поддерживать ее и также быть готовыми к любому сценарию, чтобы выстроить долгосрочный мир в рамках международного права», — сказал Макрон на общей пресс-конференции с коллегой из Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Трансляция велась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети Х (бывший — Twitter). Французский президент считает, что современные вызовы требуют «скачка» в сотрудничестве Парижа и Берлина. Макрон хотел бы видеть амбициозный план по обороне Украины и Европы. Макрон ранее заявил о готовности отправить французских военных на Украину. При этом он выразил надежду, что такой шаг не потребуется. Франция — мирная, а не военная держава, отметил он. До этого Макрон также несколько раз угрожал отправить войска на Украину. Европа должна быть готова к сдерживанию России, уверен французский лидер. По его словам, европейцев недостаточно средств для защиты себя и они находятся в опасности. Россия обладает ядерным оружием и ракетами, которые способны достигать европейской территории, отмечал Макрон.