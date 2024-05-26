Минобороны РФ предложило помощь Армении в связи с ЧС из-за сильных ливней

Наводнение произошло в Лорийской области Армении
Минобороны России готово помочь Армении в связи с ЧС в стране из-за сильных ливней. Об этом заявили в ведомстве.
«МО РФ готово оказать помощь в ликвидации последствий наводнения и селей», — передает сообщение Минобороны РФ ТАСС. Уточняется, что средства будут направлены в районе стихийного бедствия после запроса Армении.
В Армении в результате ливней произошло наводнение в Лорийской области страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия окажет помощь Армении, несмотря на разногласия.
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