Минобороны РФ предложило помощь Армении в связи с ЧС из-за сильных ливней

27 мая 2024 в 01:18 Размер текста - 17 +

Наводнение произошло в Лорийской области Армении Фото: Денис Моргунов © URA.RU Минобороны России готово помочь Армении в связи с ЧС в стране из-за сильных ливней. Об этом заявили в ведомстве. «МО РФ готово оказать помощь в ликвидации последствий наводнения и селей», — передает сообщение Минобороны РФ ТАСС. Уточняется, что средства будут направлены в районе стихийного бедствия после запроса Армении. В Армении в результате ливней произошло наводнение в Лорийской области страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия окажет помощь Армении, несмотря на разногласия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минобороны России готово помочь Армении в связи с ЧС в стране из-за сильных ливней. Об этом заявили в ведомстве. «МО РФ готово оказать помощь в ликвидации последствий наводнения и селей», — передает сообщение Минобороны РФ ТАСС. Уточняется, что средства будут направлены в районе стихийного бедствия после запроса Армении. В Армении в результате ливней произошло наводнение в Лорийской области страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия окажет помощь Армении, несмотря на разногласия.