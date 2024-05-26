26 мая 2024

Минобороны РФ предложило помощь Армении в связи с ЧС из-за сильных ливней

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Паводок, Деревня Воронина. Ишимский район. Тюмень, половодье, паводок, наводнение, потоп, разлив
Наводнение произошло в Лорийской области Армении Фото:

Минобороны России готово помочь Армении в связи с ЧС в стране из-за сильных ливней. Об этом заявили в ведомстве.

«МО РФ готово оказать помощь в ликвидации последствий наводнения и селей», — передает сообщение Минобороны РФ ТАСС. Уточняется, что средства будут направлены в районе стихийного бедствия после запроса Армении.

В Армении в результате ливней произошло наводнение в Лорийской области страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия окажет помощь Армении, несмотря на разногласия.

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Минобороны России готово помочь Армении в связи с ЧС в стране из-за сильных ливней. Об этом заявили в ведомстве. «МО РФ готово оказать помощь в ликвидации последствий наводнения и селей», — передает сообщение Минобороны РФ ТАСС. Уточняется, что средства будут направлены в районе стихийного бедствия после запроса Армении. В Армении в результате ливней произошло наводнение в Лорийской области страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия окажет помощь Армении, несмотря на разногласия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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