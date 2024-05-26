Россия предложила Армении помощь, несмотря на разногласия

Несмотря на существующие разногласия, Россия предложила Армении помощь в связи с масштабным наводнением, обрушившимся на северные районы страны. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Посольство России в Ереване контактирует с МИД Армении по вопросу оказания помощи после наводнения в республике и установления среди пострадавших российских граждан», — приводит слова Захаровой официальный сайт МИД РФ. Отмечается, что 26 мая Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования (РАЦГР) передал Спасательной службе МВД Армении переносные мотопомпы, которые используются при поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работах.
В настоящее время в пострадавших Лорийской и Тавушской областях Армении задействовано 50 единиц оборудования, ранее предоставленного центром. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 26 мая посетил районы, пострадавшие от стихийного бедствия на севере страны.
Ранее президент России Владимир Путин и глава правительства Армении Никол Пашинян согласовали вывод российских военных из ряда армянских земель. Российские пограничники останутся на границах с Турцией и Ираном. В связи с этим посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в Москву для консультаций.
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