Россия предложила Армении помощь, несмотря на разногласия

Россия предложила Армении помощь в связи с наводнением
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Россия оказывает Армении помощь в связи с наводнением, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова
Россия оказывает Армении помощь в связи с наводнением, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова Фото:

Несмотря на существующие разногласия, Россия предложила Армении помощь в связи с масштабным наводнением, обрушившимся на северные районы страны. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Посольство России в Ереване контактирует с МИД Армении по вопросу оказания помощи после наводнения в республике и установления среди пострадавших российских граждан», — приводит слова Захаровой официальный сайт МИД РФ. Отмечается, что 26 мая Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования (РАЦГР) передал Спасательной службе МВД Армении переносные мотопомпы, которые используются при поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работах.

В настоящее время в пострадавших Лорийской и Тавушской областях Армении задействовано 50 единиц оборудования, ранее предоставленного центром. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 26 мая посетил районы, пострадавшие от стихийного бедствия на севере страны.

Ранее президент России Владимир Путин и глава правительства Армении Никол Пашинян согласовали вывод российских военных из ряда армянских земель. Российские пограничники останутся на границах с Турцией и Ираном. В связи с этим посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в Москву для консультаций

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Несмотря на существующие разногласия, Россия предложила Армении помощь в связи с масштабным наводнением, обрушившимся на северные районы страны. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Посольство России в Ереване контактирует с МИД Армении по вопросу оказания помощи после наводнения в республике и установления среди пострадавших российских граждан», — приводит слова Захаровой официальный сайт МИД РФ. Отмечается, что 26 мая Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования (РАЦГР) передал Спасательной службе МВД Армении переносные мотопомпы, которые используются при поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работах. В настоящее время в пострадавших Лорийской и Тавушской областях Армении задействовано 50 единиц оборудования, ранее предоставленного центром. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 26 мая посетил районы, пострадавшие от стихийного бедствия на севере страны. Ранее президент России Владимир Путин и глава правительства Армении Никол Пашинян согласовали вывод российских военных из ряда армянских земель. Российские пограничники останутся на границах с Турцией и Ираном. В связи с этим посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в Москву для консультаций. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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