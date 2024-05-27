Французский евродепутат Жувен заявил о катастрофических ошибках Макрона

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По словам депутата, Эммануэль Макрон ведет высокомерную политику
По словам депутата, Эммануэль Макрон ведет высокомерную политику Фото:

Евродепутат от Франции Эрве Жювен заявил, что мир переживает вторую великую волну деколонизации, и в этих условиях президент Франции Эммануэль Макрон допускает серьезные ошибки, игнорируя интересы бунтующих канаков — коренного народа Новой Каледонии. По его словам, политика французского лидера высокомерна.

«Разбросанные по миру осколки бывших империй привлекают к себе внимание крупных держав, заинтересованных в окончательном уходе Франции и других стран из тех регионов, где они исторически прочно обосновались... При этом мы видим, что существует много держав, которые были бы рады вернуть себе эти территории и распространить на них свое влияние. Я говорю, конечно, о Новой Каледонии и Китае», — рассказал политик в интервью газете «Известия».

Он напомнил, что французское присутствие на Карибских островах, в Индийском и Тихом океанах насчитывает не одно столетие. Жувен также сомневается, что поездка президента на архипелаг поможет ослабить напряженность в регионе, а подобная политика высокомерна.

Еще 23 мая французский лидер прибыл в Новую Каледонию на фоне смертельных беспорядков, чтобы восстановить спокойствие в регионе. Однако после поездки ситуация на острове остается напряженной: происходят поджоги машин и зданий, а также нападения на полицейских. Жители протестуют против планов изменения конституции, опасаясь потери прав населением Новой Каледонии.

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Евродепутат от Франции Эрве Жювен заявил, что мир переживает вторую великую волну деколонизации, и в этих условиях президент Франции Эммануэль Макрон допускает серьезные ошибки, игнорируя интересы бунтующих канаков — коренного народа Новой Каледонии. По его словам, политика французского лидера высокомерна. «Разбросанные по миру осколки бывших империй привлекают к себе внимание крупных держав, заинтересованных в окончательном уходе Франции и других стран из тех регионов, где они исторически прочно обосновались... При этом мы видим, что существует много держав, которые были бы рады вернуть себе эти территории и распространить на них свое влияние. Я говорю, конечно, о Новой Каледонии и Китае», — рассказал политик в интервью газете «Известия». Он напомнил, что французское присутствие на Карибских островах, в Индийском и Тихом океанах насчитывает не одно столетие. Жувен также сомневается, что поездка президента на архипелаг поможет ослабить напряженность в регионе, а подобная политика высокомерна. Еще 23 мая французский лидер прибыл в Новую Каледонию на фоне смертельных беспорядков, чтобы восстановить спокойствие в регионе. Однако после поездки ситуация на острове остается напряженной: происходят поджоги машин и зданий, а также нападения на полицейских. Жители протестуют против планов изменения конституции, опасаясь потери прав населением Новой Каледонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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