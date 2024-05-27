В Армении задержаны 196 протестующих против Пашиняна

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Полиция сообщила о 196 доставленных в участки Фото:
новость из сюжета
Массовые протесты в Армении

Количество задержанных на протестах в Армении выросло. По данным на 09:10 московского времени, полиция сообщила о 196 доставленных в участки.

«Задержано 196 протестующих. Все они не выполняли законные требования полиции», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Армении.

Акции протеста проходят в городах Армении с раннего утра 27 мая. Участники акции гражданского неповиновения требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. URA.RU подготовило фоторепортаж об обстановке в столице республики Ереване.

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Количество задержанных на протестах в Армении выросло. По данным на 09:10 московского времени, полиция сообщила о 196 доставленных в участки. «Задержано 196 протестующих. Все они не выполняли законные требования полиции», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Армении. Акции протеста проходят в городах Армении с раннего утра 27 мая. Участники акции гражданского неповиновения требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. URA.RU подготовило фоторепортаж об обстановке в столице республики Ереване.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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