В Армении задержаны 196 протестующих против Пашиняна

Полиция сообщила о 196 доставленных в участки
новость из сюжетаМассовые протесты в Армении
Количество задержанных на протестах в Армении выросло. По данным на 09:10 московского времени, полиция сообщила о 196 доставленных в участки.
«Задержано 196 протестующих. Все они не выполняли законные требования полиции», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Армении.
Акции протеста проходят в городах Армении с раннего утра 27 мая. Участники акции гражданского неповиновения требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. URA.RU подготовило фоторепортаж об обстановке в столице республики Ереване.
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