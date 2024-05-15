Министр Карлов взял время на раздумье после бунта свердловских врачей-онкологов

Андрею Карлову предстоит разрешить очень сложную ситуацию в онкоцентре Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава свердловского минздрава Андрей Карлов взял время для того, чтобы взвесить полученную от коллектива областного онкодиспансера информацию и вынести решение. Как сообщалось, медики потребовали отставки главного врача Бориса Мейлаха и заявили, что его руководство разрушает центр. Подробности встречи с министром рассказал один из участников.

«Карлов выслушал коллектив с большим вниманием, было видно, что он переживает за ситуацию. Люди почувствовали его поддержку. Он сказал, что ему надо полторы недели на размышления и на то, чтобы принять решение», — сказал собеседник агентства.

По одному из мнений, Андрей Карлов поддерживает Бориса Мейлаха, который считается его протеже. Второе мнение противоположное: министр желал бы увольнения главврача онкоцентра, однако этому якобы мешают некие высокие покровители медика.

Есть и третье суждение: поначалу Карлов поддерживал Мейлаха и активно продвигал, и именно благодаря чиновнику тот получил место главного врача онкоцентра. Однако уже вскоре министр, предположительно, пожалел о своем решении. «Мейлах стал чудить, со всеми перессорился, начались конфликты, проблемы. Но убрать его с должности Карлову опять же не дали», — объяснил второй собеседник.

Корреспондент направил в департамент информационной политики Свердловской области запрос с просьбой прокомментировать итоги встречи министра Карлова с сотрудниками онкоцентра. Ответ на момент публикации не был получен.

Коллектив онкодиспансера написал обращения к губернатору Евгению Куйвашеву и министру Карлову, в которых пожаловался на самоуправство главврача Бориса Мейлаха и заявил о недоверии к нему. Медики считают, что руководство главврача разрушает центр и ставит под угрозу здоровье и жизнь пациентов. Подробнее о проблемах в самом главном онкологическом учреждении Свердловской области — в материале URA.RU.