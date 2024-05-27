Россия и Узбекистан запустят новую инвестиционную платформу

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев договорились о создании инвестиционной платформы. Она посодействует в поддержке совместных проектов предприятий стран. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.
«Достигнута договоренность о запуске Совместной инвестиционной платформы для поддержки совместных проектов ведущих предприятий», — передает сообщение сайт президента республики. Кроме того, Путин и Мирзиеев обсудили важность продолжения развития межрегионального сотрудничества стран.
Ранее глава РФ порадовался успехам совместной работы с Узбекистаном. Он отметил, что темпы развития экономических связей двух стран впечатляют. Также государства успешно выполняют дорожную карту по сотрудничеству, которая состоит из 63 пунктов.
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев договорились о создании инвестиционной платформы. Она посодействует в поддержке совместных проектов предприятий стран. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики. «Достигнута договоренность о запуске Совместной инвестиционной платформы для поддержки совместных проектов ведущих предприятий», — передает сообщение сайт президента республики. Кроме того, Путин и Мирзиеев обсудили важность продолжения развития межрегионального сотрудничества стран. Ранее глава РФ порадовался успехам совместной работы с Узбекистаном. Он отметил, что темпы развития экономических связей двух стран впечатляют. Также государства успешно выполняют дорожную карту по сотрудничеству, которая состоит из 63 пунктов.