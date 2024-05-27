Россия и Узбекистан запустят новую инвестиционную платформу

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Михаил Мишустин на Узбекско-Российском экономическом форуме в Самарканде. Самарканд, Узбекистан, мишустин михаил, арипов абдулло
Ташкент и Москва договорились о запуске совместной инвестиционной платформы Фото:

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев договорились о создании инвестиционной платформы. Она посодействует в поддержке совместных проектов предприятий стран. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.

«Достигнута договоренность о запуске Совместной инвестиционной платформы для поддержки совместных проектов ведущих предприятий», — передает сообщение сайт президента республики. Кроме того, Путин и Мирзиеев обсудили важность продолжения развития межрегионального сотрудничества стран.

Ранее глава РФ порадовался успехам совместной работы с Узбекистаном. Он отметил, что темпы развития экономических связей двух стран впечатляют. Также государства успешно выполняют дорожную карту по сотрудничеству, которая состоит из 63 пунктов.

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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев договорились о создании инвестиционной платформы. Она посодействует в поддержке совместных проектов предприятий стран. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики. «Достигнута договоренность о запуске Совместной инвестиционной платформы для поддержки совместных проектов ведущих предприятий», — передает сообщение сайт президента республики. Кроме того, Путин и Мирзиеев обсудили важность продолжения развития межрегионального сотрудничества стран. Ранее глава РФ порадовался успехам совместной работы с Узбекистаном. Он отметил, что темпы развития экономических связей двух стран впечатляют. Также государства успешно выполняют дорожную карту по сотрудничеству, которая состоит из 63 пунктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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