С начала 2022 в Узбекистане создали более 700 предприятий с российским капиталом

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Более 700 предприятий с российским капиталом начали работать в Узбекистане, рассказал Абдулла Арипов
Более 700 предприятий с российским капиталом начали работать в Узбекистане, рассказал Абдулла Арипов Фото:

С начала 2022 года в Узбекистане начали действовать более 700 новых предприятий с российским капиталом. Об этом рассказал премьер-министр республики Абдулла Арипов.

«Только с начала этого года создано более 700 предприятий», — сказал Арипов в ходе заседания совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран с участием премьера РФ Михаила Мишустина, передает «Интерфакс». Он добавил, что за прошедшие несколько лет число предприятий при участии российских инвестиций в Узбекистане увеличилось в три раза и составило около 3000. 

Российский лидер Владимир Путин в ходе российско-узбекистанских переговоров в расширенном составе заявил, что отношения России и Узбекистана находятся на подъеме, развиваются на принципах равноправия и взаимного уважения. Путин добавил, что официальная Москва постоянно держит на личном контроле все актуальные вопросы двусторонних отношений.

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С начала 2022 года в Узбекистане начали действовать более 700 новых предприятий с российским капиталом. Об этом рассказал премьер-министр республики Абдулла Арипов. «Только с начала этого года создано более 700 предприятий», — сказал Арипов в ходе заседания совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран с участием премьера РФ Михаила Мишустина, передает «Интерфакс». Он добавил, что за прошедшие несколько лет число предприятий при участии российских инвестиций в Узбекистане увеличилось в три раза и составило около 3000.  Российский лидер Владимир Путин в ходе российско-узбекистанских переговоров в расширенном составе заявил, что отношения России и Узбекистана находятся на подъеме, развиваются на принципах равноправия и взаимного уважения. Путин добавил, что официальная Москва постоянно держит на личном контроле все актуальные вопросы двусторонних отношений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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