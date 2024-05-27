С начала 2022 в Узбекистане создали более 700 предприятий с российским капиталом

С начала 2022 года в Узбекистане начали действовать более 700 новых предприятий с российским капиталом. Об этом рассказал премьер-министр республики Абдулла Арипов.
«Только с начала этого года создано более 700 предприятий», — сказал Арипов в ходе заседания совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран с участием премьера РФ Михаила Мишустина, передает «Интерфакс». Он добавил, что за прошедшие несколько лет число предприятий при участии российских инвестиций в Узбекистане увеличилось в три раза и составило около 3000.
Российский лидер Владимир Путин в ходе российско-узбекистанских переговоров в расширенном составе заявил, что отношения России и Узбекистана находятся на подъеме, развиваются на принципах равноправия и взаимного уважения. Путин добавил, что официальная Москва постоянно держит на личном контроле все актуальные вопросы двусторонних отношений.
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