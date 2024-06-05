Суд арестовал екатеринбургского журналиста Колезева*

Басманный суд Москвы заочно арестовал екатеринбургского журналиста Дмитрия Колезева (признан иноагентом в РФ). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
«Колезеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию России, либо с момента задержания в РФ», — пишет telegram-канал «Суды общей юрисдикции Москвы».
О том, что следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте журналиста, агентство сообщило днем 5 июня. Колезев обвиняется в распространении фейков об армии РФ.
Дмитрий Колезев ранее был главным редактором интернет-газеты Znak.com и Republic (издание признано иноагентом в РФ). В 2022 году он уехал из России, в ноябре того же года попал в список иноагентов. В 2022 году Колезева объявили в розыск.
*Дмитрий Колезев внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!