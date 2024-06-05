Суд арестовал екатеринбургского журналиста Колезева*

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Дмитрий Колезев сейчас занимается своими проектами за пределами РФ Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Басманный суд Москвы заочно арестовал екатеринбургского журналиста Дмитрия Колезева (признан иноагентом в РФ). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Колезеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию России, либо с момента задержания в РФ», — пишет telegram-канал «Суды общей юрисдикции Москвы».

О том, что следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте журналиста, агентство сообщило днем 5 июня. Колезев обвиняется в распространении фейков об армии РФ.

Дмитрий Колезев ранее был главным редактором интернет-газеты Znak.com и Republic (издание признано иноагентом в РФ). В 2022 году он уехал из России, в ноябре того же года попал в список иноагентов. В 2022 году Колезева объявили в розыск.

*Дмитрий Колезев внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

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Басманный суд Москвы заочно арестовал екатеринбургского журналиста Дмитрия Колезева (признан иноагентом в РФ). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. «Колезеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию России, либо с момента задержания в РФ», — пишет telegram-канал «Суды общей юрисдикции Москвы». О том, что следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте журналиста, агентство сообщило днем 5 июня. Колезев обвиняется в распространении фейков об армии РФ. Дмитрий Колезев ранее был главным редактором интернет-газеты Znak.com и Republic (издание признано иноагентом в РФ). В 2022 году он уехал из России, в ноябре того же года попал в список иноагентов. В 2022 году Колезева объявили в розыск. *Дмитрий Колезев внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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