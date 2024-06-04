Следствие просит заочно арестовать сбежавшего из РФ журналиста Колезева*

05 июня 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

Дмитрий Колезев* покинул Россию еще в 2022 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Следствие планирует заочно арестовать екатеринбургского журналиста Дмитрия Колезева (признан иноагентом в РФ). Информация об этом есть на сайте Басманного районного суда Москвы. «Категория дела — об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — указано в картотеке. Судебное заседание назначено на 5 июня. Колезева планируют привлечь за фейки об армии России. Сам журналист в своем telegram-канале написал, что узнал о предполагаемом заочном аресте из СМИ. «Также из этой новости я узнал, что мою „легкую“ статью 207.3 часть 1 (до пяти лет) переквалифицировали на часть 2 (до десяти лет). Видимо, скоро заочный суд и приговор», — написал медиаменджер. Дмитрий Колезев — уральский журналист, бывший главный редактор интернет-газеты Znak.com (действовало с декабря 2012 года). В 2022 году он покинул Россию и занимался некоторыми проектами из-за границы. В ноябре того же года попал в список иноагентов. В 2022 году Колезева объявили в розыск. *Дмитрий Колезев внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следствие планирует заочно арестовать екатеринбургского журналиста Дмитрия Колезева (признан иноагентом в РФ). Информация об этом есть на сайте Басманного районного суда Москвы. «Категория дела — об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — указано в картотеке. Судебное заседание назначено на 5 июня. Колезева планируют привлечь за фейки об армии России. Сам журналист в своем telegram-канале написал, что узнал о предполагаемом заочном аресте из СМИ. «Также из этой новости я узнал, что мою „легкую“ статью 207.3 часть 1 (до пяти лет) переквалифицировали на часть 2 (до десяти лет). Видимо, скоро заочный суд и приговор», — написал медиаменджер. Дмитрий Колезев — уральский журналист, бывший главный редактор интернет-газеты Znak.com (действовало с декабря 2012 года). В 2022 году он покинул Россию и занимался некоторыми проектами из-за границы. В ноябре того же года попал в список иноагентов. В 2022 году Колезева объявили в розыск. *Дмитрий Колезев внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов