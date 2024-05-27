Каждый пятый свердловский дом-памятник находится на грани исчезновения

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Конструктивизм. Майорова. Екатеринбург, памятник архитектуры, конструктивизм, окна, дом-улитка
Всего домов-памятников в регионе примерно 1500 (архивное фото) Фото:

В Свердловской области около 20% объектов культурного наследия находятся под угрозой исчезновения, преимущественно такие дома-памятники находятся за пределами Екатеринбурга. Об этом заявил замглавы регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), реставратор Дмитрий Демин.

«Где более-менее крупные города, там все-таки получше ситуация. А на местах, я даже не представляю… Надо формировать программу, потому что муниципалитеты на местах не потянуть [работу по сохранению памятников]. Надо наделять такие объекты культурного наследия функцией, чтобы они использовались, а не стояли бесхозно и постепенно разрушались», — пояснил Демин на пресс-конференции ВООПИик, где побывало URA.RU.

Сегодня в Екатеринбурге впервые проходит встреча журналистов с обновленным составом ВООПИик. Организация приостановила работу в 2021 году после скандала с аэропортом «Уктус», когда, несмотря на возмущения общественников, здание все же снесли. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев посчитал конфликт вокруг аэропорта экономическим противостоянием и не нашел в нем никакого нарушения.

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В Свердловской области около 20% объектов культурного наследия находятся под угрозой исчезновения, преимущественно такие дома-памятники находятся за пределами Екатеринбурга. Об этом заявил замглавы регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), реставратор Дмитрий Демин. «Где более-менее крупные города, там все-таки получше ситуация. А на местах, я даже не представляю… Надо формировать программу, потому что муниципалитеты на местах не потянуть [работу по сохранению памятников]. Надо наделять такие объекты культурного наследия функцией, чтобы они использовались, а не стояли бесхозно и постепенно разрушались», — пояснил Демин на пресс-конференции ВООПИик, где побывало URA.RU. Сегодня в Екатеринбурге впервые проходит встреча журналистов с обновленным составом ВООПИик. Организация приостановила работу в 2021 году после скандала с аэропортом «Уктус», когда, несмотря на возмущения общественников, здание все же снесли. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев посчитал конфликт вокруг аэропорта экономическим противостоянием и не нашел в нем никакого нарушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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