На пикет против сноса аэровокзала 20 ноября вышли примерно столько же горожан, сколько неделю назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Защитники старого аэропорта Уктус (его построили в 1937 году) в Екатеринбурге, который хотят снести, не смогли привлечь больше сторонников. Днем 20 ноября в парке XXII Партсъезда прошел новый групповой пикет (согласованный с властями), в котором участвовали порядка 30 человек — примерно столько же выходило в парк неделю назад, 12 ноября.

В руках у участников были плакаты с изображением аэровокзала, периодически они скандировали «За Уктус». Скуку разбавило противостояние двух активистов — Ярослава Ширшикова и Андрея Фирсова. Когда появился намек на рукоприкладство, в ситуацию вмешалась полиция, передает корреспондент URA.RU.

«Надо привлекать больше [людей]. Конечно, можно было лучше сделать. Но я не знаю, как, поскольку в принципе пикетами не занимаюсь», — сказал Алексей Кофман из движения «Мирные жители». Общественник, экс-кандидат в Госдуму от «Яблока» Владислав Постников заявил URA.RU, что не считает акцию провальной. «То, что сегодня людей пришло не меньше, чем в прошлый раз, говорит о том, что есть люди, которым небезразлична судьба аэровокзала. Вообще, я считаю, что протест против текущей градостроительной политики будет нарастать», — допустил он. На вопрос, стоит ли ждать новых протестов против сноса аэровокзала, Постников ответил утвердительно.

Эта акция протеста — не последняя, говорят организаторы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как писало URA.RU, 4 ноября власти начали искать подрядчика для демонтажа аэровокзала, на месте которого планируется возвести ТЦ и автовокзал. Через неделю тендер приостановили из-за жалобы члена городской Общественной палаты Екатерины Петровой. Но позднее процедуру перезапустили. Снос выполнит компания «Горремстрой».

Крайний срок начала демонтажа — 8 декабря, окончания — 16 декабря. В середине ноября активисты обратились с письмом к губернатору Евгению Куйвашеву и мэру Алексею Орлову с просьбой отменить работы.

Полиция вмешалась в спор Ярослава Ширшикова (слева) и Андрея Фирсова (справа) после того, как Ширшиков оттолкнул визави. За пару минут до этого Фирсов высказался о тюремном прошлом Ширшикова (он отбывал наказание за клевету на бывшего полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Силовики усомнились в адекватности Ширшикова. «Ну выпимши, и что? 50 грамм всего», — объяснил он Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Некоторые активисты и сами признавали: скорее всего, спасти аэропорт не удастся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU