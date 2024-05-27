Челябинец, расстрелявший пятерых напавших на его дом уголовников, погиб на СВО

27 мая 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

Мужчина защитил свой дом от пяти нападавших уголовников Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Челябинец расстрелял четырех человек, спасая свой дом Житель села Миасское Челябинской области Александр Григорьев, которого оправдали за расстрел четырех уголовников, напавших на его дом, погиб во время СВО. Похороны состоялись 27 мая, на них собралось все село. «Он вместе с водителем и оператором ехал на „Уазике“ на подъезде к передовой. И тут вражеский дрон… Прямое попадание в машину», — цитируют слова адвоката Алексея Пешкова издание «74.ру». По словам юриста, в машине находился боевой заряд, поэтому шансов выжить не было ни у кого. Григорьев отправился на передовую во время частичной мобилизации в октябре 2022 года, в начале 2023 года он уже был на Украине. Он работал оператором дроном в паре с наводчиком. За это время челябинца удостоили Ордена Мужества и Георгиевского креста, а таккже медалей Суворова, Жукова и «За Отвагу». Мужчина погиб через четыре дня после вручения последней медали, которое произошло 9 мая. У него остались супруга, сын и дочь. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Миасском в ночь с 1 на 2 января 2016 года на его дом напали пятеро человек с ножами и палками в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. После короткой схватки мужчина достал ружье и выстрелил в нападавших. Четыре человека получили смертельные травмы, у пятого оказалось прострелено плечо. За Григорьева заступались местные жители, в интернете была создана петиция в его защиту. В сентябре 2016 года следствие закрыло уголовное дело за отсутствием состава преступления, но прокуратура тогда отменила это решение. Дело возобновили и теперь вновь закрыли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель села Миасское Челябинской области Александр Григорьев, которого оправдали за расстрел четырех уголовников, напавших на его дом, погиб во время СВО. Похороны состоялись 27 мая, на них собралось все село. «Он вместе с водителем и оператором ехал на „Уазике“ на подъезде к передовой. И тут вражеский дрон… Прямое попадание в машину», — цитируют слова адвоката Алексея Пешкова издание «74.ру». По словам юриста, в машине находился боевой заряд, поэтому шансов выжить не было ни у кого. Григорьев отправился на передовую во время частичной мобилизации в октябре 2022 года, в начале 2023 года он уже был на Украине. Он работал оператором дроном в паре с наводчиком. За это время челябинца удостоили Ордена Мужества и Георгиевского креста, а таккже медалей Суворова, Жукова и «За Отвагу». Мужчина погиб через четыре дня после вручения последней медали, которое произошло 9 мая. У него остались супруга, сын и дочь. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Миасском в ночь с 1 на 2 января 2016 года на его дом напали пятеро человек с ножами и палками в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. После короткой схватки мужчина достал ружье и выстрелил в нападавших. Четыре человека получили смертельные травмы, у пятого оказалось прострелено плечо. За Григорьева заступались местные жители, в интернете была создана петиция в его защиту. В сентябре 2016 года следствие закрыло уголовное дело за отсутствием состава преступления, но прокуратура тогда отменила это решение. Дело возобновили и теперь вновь закрыли.