Свердловчанина, сбежавшего из суда, отправили за решетку

27 мая 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Подсудимого обвиняют в краже полумиллиона рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Алапаевска (Свердловская область), который 17 мая сбежал из зала городского суда, где ему должны были ужесточить меру пресечения, помещен под стражу. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Мужчину обвиняют в краже 500 тысяч рублей с банковских карточек. «С ходатайством о помещении фигуранта под стражу обратился следователь. Обвиняемый будет находиться в СИЗО минимум до 8 июля», — кратко пояснили в Алапаевском городском суде. Мужчина находился под домашним арестом. Из-за многочисленных нарушений следователи вышли в суд, чтобы перевести его в СИЗО. Судебный процесс проходил 17 мая. Когда судья удалился в совещательную комнату, фигурант спустился на второй этаж, зашел в пустой зал и выпрыгнул в окно. Спустя три дня сыщики поймали его. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Алапаевска (Свердловская область), который 17 мая сбежал из зала городского суда, где ему должны были ужесточить меру пресечения, помещен под стражу. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Мужчину обвиняют в краже 500 тысяч рублей с банковских карточек. «С ходатайством о помещении фигуранта под стражу обратился следователь. Обвиняемый будет находиться в СИЗО минимум до 8 июля», — кратко пояснили в Алапаевском городском суде. Мужчина находился под домашним арестом. Из-за многочисленных нарушений следователи вышли в суд, чтобы перевести его в СИЗО. Судебный процесс проходил 17 мая. Когда судья удалился в совещательную комнату, фигурант спустился на второй этаж, зашел в пустой зал и выпрыгнул в окно. Спустя три дня сыщики поймали его.