Свердловчанина, сбежавшего из суда, отправили за решетку

Житель Алапаевска (Свердловская область), который 17 мая сбежал из зала городского суда, где ему должны были ужесточить меру пресечения, помещен под стражу. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Мужчину обвиняют в краже 500 тысяч рублей с банковских карточек.
«С ходатайством о помещении фигуранта под стражу обратился следователь. Обвиняемый будет находиться в СИЗО минимум до 8 июля», — кратко пояснили в Алапаевском городском суде.
Мужчина находился под домашним арестом. Из-за многочисленных нарушений следователи вышли в суд, чтобы перевести его в СИЗО. Судебный процесс проходил 17 мая. Когда судья удалился в совещательную комнату, фигурант спустился на второй этаж, зашел в пустой зал и выпрыгнул в окно. Спустя три дня сыщики поймали его.
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