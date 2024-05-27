Свердловчанина, сбежавшего из суда, отправили за решетку

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Клипарт. Магнитогорск, суд, наручники, конвой
Подсудимого обвиняют в краже полумиллиона рублей Фото:

Житель Алапаевска (Свердловская область), который 17 мая сбежал из зала городского суда, где ему должны были ужесточить меру пресечения, помещен под стражу. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Мужчину обвиняют в краже 500 тысяч рублей с банковских карточек.

«С ходатайством о помещении фигуранта под стражу обратился следователь. Обвиняемый будет находиться в СИЗО минимум до 8 июля», — кратко пояснили в Алапаевском городском суде.

Мужчина находился под домашним арестом. Из-за многочисленных нарушений следователи вышли в суд, чтобы перевести его в СИЗО. Судебный процесс проходил 17 мая. Когда судья удалился в совещательную комнату, фигурант спустился на второй этаж, зашел в пустой зал и выпрыгнул в окно. Спустя три дня сыщики поймали его.

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Житель Алапаевска (Свердловская область), который 17 мая сбежал из зала городского суда, где ему должны были ужесточить меру пресечения, помещен под стражу. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Мужчину обвиняют в краже 500 тысяч рублей с банковских карточек. «С ходатайством о помещении фигуранта под стражу обратился следователь. Обвиняемый будет находиться в СИЗО минимум до 8 июля», — кратко пояснили в Алапаевском городском суде. Мужчина находился под домашним арестом. Из-за многочисленных нарушений следователи вышли в суд, чтобы перевести его в СИЗО. Судебный процесс проходил 17 мая. Когда судья удалился в совещательную комнату, фигурант спустился на второй этаж, зашел в пустой зал и выпрыгнул в окно. Спустя три дня сыщики поймали его.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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