Shaman в Перми вышел на сцену, обвесившись патронами. Фото, видео

02 февраля 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

Shaman в Перми выступил во второй раз (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Певец Shaman (Ярослав Дронов) на концерте в Перми вышел на сцену с патронами на поясе. Ремень в виде патронташа стал частью одного из костюмов популярного патриотического исполнителя. Видео распространили в фан-сообществе артиста «КрасноЯРочки». Судя по фото и видео, в костюме с патронами Shaman исполнял песни «Мед», «Сердце плачет и болит», «Ты моя». Гимн России он пел, закутавшись в триколор. Концерт в Перми 1 февраля прошел при полном аншлаге. Как рассказывало URA.RU, Shaman также встретился со своим фанатом — исполнителем жестовой песни Артемом Агафоновым, который выступает с репертуаром певца. Патронташ стал концертным аксессуаром певца Скрин с видео из ТГ «Красноярочки» https://t.me/Krasnoyarochki

Певец Shaman (Ярослав Дронов) на концерте в Перми вышел на сцену с патронами на поясе. Ремень в виде патронташа стал частью одного из костюмов популярного патриотического исполнителя. Видео распространили в фан-сообществе артиста «КрасноЯРочки». Судя по фото и видео, в костюме с патронами Shaman исполнял песни «Мед», «Сердце плачет и болит», «Ты моя». Гимн России он пел, закутавшись в триколор. Концерт в Перми 1 февраля прошел при полном аншлаге. Как рассказывало URA.RU, Shaman также встретился со своим фанатом — исполнителем жестовой песни Артемом Агафоновым, который выступает с репертуаром певца.