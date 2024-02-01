Shaman в Перми выступил во второй раз (архивное фото)
Певец Shaman (Ярослав Дронов) на концерте в Перми вышел на сцену с патронами на поясе. Ремень в виде патронташа стал частью одного из костюмов популярного патриотического исполнителя. Видео распространили в фан-сообществе артиста «КрасноЯРочки».
Судя по фото и видео, в костюме с патронами Shaman исполнял песни «Мед», «Сердце плачет и болит», «Ты моя». Гимн России он пел, закутавшись в триколор.
Концерт в Перми 1 февраля прошел при полном аншлаге. Как рассказывало URA.RU, Shaman также встретился со своим фанатом — исполнителем жестовой песни Артемом Агафоновым, который выступает с репертуаром певца.
Патронташ стал концертным аксессуаром певца
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