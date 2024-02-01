01 февраля 2024

Shaman в Перми вышел на сцену, обвесившись патронами. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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SHAMAN. Екатеринбург, shaman
Shaman в Перми выступил во второй раз (архивное фото) Фото:

Певец Shaman (Ярослав Дронов) на концерте в Перми вышел на сцену с патронами на поясе. Ремень в виде патронташа стал частью одного из костюмов популярного патриотического исполнителя. Видео распространили в фан-сообществе артиста «КрасноЯРочки».

Судя по фото и видео, в костюме с патронами Shaman исполнял песни «Мед», «Сердце плачет и болит», «Ты моя». Гимн России он пел, закутавшись в триколор.

Концерт в Перми 1 февраля прошел при полном аншлаге. Как рассказывало URA.RU, Shaman также встретился со своим фанатом — исполнителем жестовой песни Артемом Агафоновым, который выступает с репертуаром певца.

Шаман, Shaman
Патронташ стал концертным аксессуаром певца

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Певец Shaman (Ярослав Дронов) на концерте в Перми вышел на сцену с патронами на поясе. Ремень в виде патронташа стал частью одного из костюмов популярного патриотического исполнителя. Видео распространили в фан-сообществе артиста «КрасноЯРочки». Судя по фото и видео, в костюме с патронами Shaman исполнял песни «Мед», «Сердце плачет и болит», «Ты моя». Гимн России он пел, закутавшись в триколор. Концерт в Перми 1 февраля прошел при полном аншлаге. Как рассказывало URA.RU, Shaman также встретился со своим фанатом — исполнителем жестовой песни Артемом Агафоновым, который выступает с репертуаром певца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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