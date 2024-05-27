Екатеринбургский рэпер Vacio, сбежавший в США, отказывается от гражданства РФ

27 мая 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Музыкант бежал в США через Армению с помощью знакомых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рэпер Vacio (Николай Васильев, уроженец Екатеринбурга), сбежавший в США, собирается отказаться от гражданства РФ. Побег музыкант осуществил с помощью «третьих лиц» через Армению. Информация об этом появилась в Telegram. «Васильев до последнего думал отправиться служить в армию и даже проходил недельный курс по подготовке к службе, но там понял, что это „не его“. В итоге он принял решение бежать из России: воспользовался помощью „третьих лиц“ и уехал в Армению, а оттуда — в США. Васильев утверждает, что хочет заниматься только музыкой, а потому решил переезжать и отказываться от паспорта РФ», — передает telegram-канал Shot. Музыкант покинул Россию накануне призыва в армию. По словам знакомых, такое решение артист принял из-за маленьких просмотров на его последнем клипе (22 тысячи на видеохостинге YouTube) и давления, которое ему якобы не позволяет быть свободным. Музыкальный лейбл Rocket Records разорвал контракт с Васильевым после его побега. Артист решил пойти в армию, чтобы искупить свою вину после участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой. После тусовки его посадили на 15 суток и выписали штраф 200 тысяч, а под конец срока снова арестовали на 10 суток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рэпер Vacio (Николай Васильев, уроженец Екатеринбурга), сбежавший в США, собирается отказаться от гражданства РФ. Побег музыкант осуществил с помощью «третьих лиц» через Армению. Информация об этом появилась в Telegram. «Васильев до последнего думал отправиться служить в армию и даже проходил недельный курс по подготовке к службе, но там понял, что это „не его“. В итоге он принял решение бежать из России: воспользовался помощью „третьих лиц“ и уехал в Армению, а оттуда — в США. Васильев утверждает, что хочет заниматься только музыкой, а потому решил переезжать и отказываться от паспорта РФ», — передает telegram-канал Shot. Музыкант покинул Россию накануне призыва в армию. По словам знакомых, такое решение артист принял из-за маленьких просмотров на его последнем клипе (22 тысячи на видеохостинге YouTube) и давления, которое ему якобы не позволяет быть свободным. Музыкальный лейбл Rocket Records разорвал контракт с Васильевым после его побега. Артист решил пойти в армию, чтобы искупить свою вину после участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой. После тусовки его посадили на 15 суток и выписали штраф 200 тысяч, а под конец срока снова арестовали на 10 суток.