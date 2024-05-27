Екатеринбургский рэпер Vacio, сбежавший в США, отказывается от гражданства РФ

Рэпер Vacio (Николай Васильев, уроженец Екатеринбурга), сбежавший в США, собирается отказаться от гражданства РФ. Побег музыкант осуществил с помощью «третьих лиц» через Армению. Информация об этом появилась в Telegram.
«Васильев до последнего думал отправиться служить в армию и даже проходил недельный курс по подготовке к службе, но там понял, что это „не его“. В итоге он принял решение бежать из России: воспользовался помощью „третьих лиц“ и уехал в Армению, а оттуда — в США. Васильев утверждает, что хочет заниматься только музыкой, а потому решил переезжать и отказываться от паспорта РФ», — передает telegram-канал Shot.
Музыкант покинул Россию накануне призыва в армию. По словам знакомых, такое решение артист принял из-за маленьких просмотров на его последнем клипе (22 тысячи на видеохостинге YouTube) и давления, которое ему якобы не позволяет быть свободным. Музыкальный лейбл Rocket Records разорвал контракт с Васильевым после его побега.
Артист решил пойти в армию, чтобы искупить свою вину после участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой. После тусовки его посадили на 15 суток и выписали штраф 200 тысяч, а под конец срока снова арестовали на 10 суток.
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