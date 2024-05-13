13 мая 2024

Екатеринбургский рэпер Vacio улетел в США из-за маленьких просмотров и давления

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Музыкальный фестиваль Summer Fest: Иракли. Екатеринбург, артист, концерт, выступление, иракли, пирцхалава иракли
Адвокат не знает об отъезде артиста Фото:

Рэпер Vacio (Николай Васильев, уроженец Екатеринбурга), который должен был отправиться служить, улетел в США, так как расстроился из-за маленьких просмотров на его последнем клипе (22 тысячи на видеохостинге YouTube). По второй версии, артист покинул Россию из-за давления, рассказали знакомые музыканта.

«Vacio расстроился из-за маленьких просмотров на его последнем клипе, решил, что родина его не любит, поэтому и он не может ей ответить тем же», — пишет Shot со ссылкой на источник из окружения артиста. «Свой отъезд он объяснил тем, что на него тут давят, и он не чувствует себя свободным», — передает канал слова подруги рэпера.

Однако адвокат в разговоре с Baza заявил, что не в курсе об отъезде Vacio. Сам музыкант ни о чем не предупреждал его.

У Васильева была повестка на 13 мая. Артист проходил медкомиссию и брился налысо, а перед службой хотел разыграть свою кепку. До этого его не брали в армию из-за псориаза.

На службу он решил пойти, чтобы искупить свою вину из-за участия в «голой» вечеринке. После тусовки рэпера посадили на 15 суток и выписали штраф 200 тысяч, а под конец срока его снова арестовали на 10 суток.

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Рэпер Vacio (Николай Васильев, уроженец Екатеринбурга), который должен был отправиться служить, улетел в США, так как расстроился из-за маленьких просмотров на его последнем клипе (22 тысячи на видеохостинге YouTube). По второй версии, артист покинул Россию из-за давления, рассказали знакомые музыканта. «Vacio расстроился из-за маленьких просмотров на его последнем клипе, решил, что родина его не любит, поэтому и он не может ей ответить тем же», — пишет Shot со ссылкой на источник из окружения артиста. «Свой отъезд он объяснил тем, что на него тут давят, и он не чувствует себя свободным», — передает канал слова подруги рэпера. Однако адвокат в разговоре с Baza заявил, что не в курсе об отъезде Vacio. Сам музыкант ни о чем не предупреждал его. У Васильева была повестка на 13 мая. Артист проходил медкомиссию и брился налысо, а перед службой хотел разыграть свою кепку. До этого его не брали в армию из-за псориаза. На службу он решил пойти, чтобы искупить свою вину из-за участия в «голой» вечеринке. После тусовки рэпера посадили на 15 суток и выписали штраф 200 тысяч, а под конец срока его снова арестовали на 10 суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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