Екатеринбургский рэпер Vacio улетел в США из-за маленьких просмотров и давления

14 мая 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Адвокат не знает об отъезде артиста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рэпер Vacio (Николай Васильев, уроженец Екатеринбурга), который должен был отправиться служить, улетел в США, так как расстроился из-за маленьких просмотров на его последнем клипе (22 тысячи на видеохостинге YouTube). По второй версии, артист покинул Россию из-за давления, рассказали знакомые музыканта. «Vacio расстроился из-за маленьких просмотров на его последнем клипе, решил, что родина его не любит, поэтому и он не может ей ответить тем же», — пишет Shot со ссылкой на источник из окружения артиста. «Свой отъезд он объяснил тем, что на него тут давят, и он не чувствует себя свободным», — передает канал слова подруги рэпера. Однако адвокат в разговоре с Baza заявил, что не в курсе об отъезде Vacio. Сам музыкант ни о чем не предупреждал его. У Васильева была повестка на 13 мая. Артист проходил медкомиссию и брился налысо, а перед службой хотел разыграть свою кепку. До этого его не брали в армию из-за псориаза. На службу он решил пойти, чтобы искупить свою вину из-за участия в «голой» вечеринке. После тусовки рэпера посадили на 15 суток и выписали штраф 200 тысяч, а под конец срока его снова арестовали на 10 суток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рэпер Vacio (Николай Васильев, уроженец Екатеринбурга), который должен был отправиться служить, улетел в США, так как расстроился из-за маленьких просмотров на его последнем клипе (22 тысячи на видеохостинге YouTube). По второй версии, артист покинул Россию из-за давления, рассказали знакомые музыканта. «Vacio расстроился из-за маленьких просмотров на его последнем клипе, решил, что родина его не любит, поэтому и он не может ей ответить тем же», — пишет Shot со ссылкой на источник из окружения артиста. «Свой отъезд он объяснил тем, что на него тут давят, и он не чувствует себя свободным», — передает канал слова подруги рэпера. Однако адвокат в разговоре с Baza заявил, что не в курсе об отъезде Vacio. Сам музыкант ни о чем не предупреждал его. У Васильева была повестка на 13 мая. Артист проходил медкомиссию и брился налысо, а перед службой хотел разыграть свою кепку. До этого его не брали в армию из-за псориаза. На службу он решил пойти, чтобы искупить свою вину из-за участия в «голой» вечеринке. После тусовки рэпера посадили на 15 суток и выписали штраф 200 тысяч, а под конец срока его снова арестовали на 10 суток.