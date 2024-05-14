Музыкальный лейбл разорвал контракт с екатеринбургским рэпером Vacio

14 мая 2024 в 21:04 Размер текста - 17 +

Лейбл не знал о планах Vacio Фото: Илья Московец © URA.RU Музыкальный лейбл Rocket Records разорвал контракт с рэпером Vacio (Николай Васильев, уроженец Екатеринбурга) после его побега в США накануне призыва в армию. Об этом рассказал глава лейбла Юрий Киселев. «Мы его отписываем от лейбла, и его дальнейшая судьба нас уже не касается. Мы достаточно для него сделали. С нашей стороны никаких преследований, конечно, не будет. Насчет моего отношения к этой ситуации: ну, конечно, я был в шоке», — передает telegram-канал Mash слова Киселева, отметив, что Васильев говорил внутри музыкального объединения о своем желании служить. Рэпер улетел в США накануне ухода на службу (13 мая). По словам знакомых, такое решение артист принял из-за маленьких просмотров на его последнем клипе (22 тысячи на видеохостинге YouTube) и давления, которое ему якобы не позволяет быть свободным. Васильев уже успел пройти медкомиссию и побриться налысо, а перед службой хотел разыграть свою кепку. В армию он решил пойти, чтобы искупить свою вину после участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой. После тусовки рэпера посадили на 15 суток и выписали штраф 200 тысяч, а под конец срока его снова арестовали на 10 суток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Музыкальный лейбл Rocket Records разорвал контракт с рэпером Vacio (Николай Васильев, уроженец Екатеринбурга) после его побега в США накануне призыва в армию. Об этом рассказал глава лейбла Юрий Киселев. «Мы его отписываем от лейбла, и его дальнейшая судьба нас уже не касается. Мы достаточно для него сделали. С нашей стороны никаких преследований, конечно, не будет. Насчет моего отношения к этой ситуации: ну, конечно, я был в шоке», — передает telegram-канал Mash слова Киселева, отметив, что Васильев говорил внутри музыкального объединения о своем желании служить. Рэпер улетел в США накануне ухода на службу (13 мая). По словам знакомых, такое решение артист принял из-за маленьких просмотров на его последнем клипе (22 тысячи на видеохостинге YouTube) и давления, которое ему якобы не позволяет быть свободным. Васильев уже успел пройти медкомиссию и побриться налысо, а перед службой хотел разыграть свою кепку. В армию он решил пойти, чтобы искупить свою вину после участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой. После тусовки рэпера посадили на 15 суток и выписали штраф 200 тысяч, а под конец срока его снова арестовали на 10 суток.