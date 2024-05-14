Музыкальный лейбл разорвал контракт с екатеринбургским рэпером Vacio

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт Дельфина в Tele Club. Екатеринбург, концерт, музыкант, сцена, дельфин, лысиков андрей, dolphin
Лейбл не знал о планах Vacio Фото:

Музыкальный лейбл Rocket Records разорвал контракт с рэпером Vacio (Николай Васильев, уроженец Екатеринбурга) после его побега в США накануне призыва в армию. Об этом рассказал глава лейбла Юрий Киселев.

«Мы его отписываем от лейбла, и его дальнейшая судьба нас уже не касается. Мы достаточно для него сделали. С нашей стороны никаких преследований, конечно, не будет. Насчет моего отношения к этой ситуации: ну, конечно, я был в шоке», — передает telegram-канал Mash слова Киселева, отметив, что Васильев говорил внутри музыкального объединения о своем желании служить.

Рэпер улетел в США накануне ухода на службу (13 мая). По словам знакомых, такое решение артист принял из-за маленьких просмотров на его последнем клипе (22 тысячи на видеохостинге YouTube) и давления, которое ему якобы не позволяет быть свободным. Васильев уже успел пройти медкомиссию и побриться налысо, а перед службой хотел разыграть свою кепку.

В армию он решил пойти, чтобы искупить свою вину после участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой. После тусовки рэпера посадили на 15 суток и выписали штраф 200 тысяч, а под конец срока его снова арестовали на 10 суток.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Музыкальный лейбл Rocket Records разорвал контракт с рэпером Vacio (Николай Васильев, уроженец Екатеринбурга) после его побега в США накануне призыва в армию. Об этом рассказал глава лейбла Юрий Киселев. «Мы его отписываем от лейбла, и его дальнейшая судьба нас уже не касается. Мы достаточно для него сделали. С нашей стороны никаких преследований, конечно, не будет. Насчет моего отношения к этой ситуации: ну, конечно, я был в шоке», — передает telegram-канал Mash слова Киселева, отметив, что Васильев говорил внутри музыкального объединения о своем желании служить. Рэпер улетел в США накануне ухода на службу (13 мая). По словам знакомых, такое решение артист принял из-за маленьких просмотров на его последнем клипе (22 тысячи на видеохостинге YouTube) и давления, которое ему якобы не позволяет быть свободным. Васильев уже успел пройти медкомиссию и побриться налысо, а перед службой хотел разыграть свою кепку. В армию он решил пойти, чтобы искупить свою вину после участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой. После тусовки рэпера посадили на 15 суток и выписали штраф 200 тысяч, а под конец срока его снова арестовали на 10 суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...