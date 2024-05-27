Политолог Межевич: Эстония пожертвует собой ради войны России с НАТО

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Эстония не имеет никакого потенциала для противостояния с Россией, заявил Николай Межевич
Эстония не имеет никакого потенциала для противостояния с Россией, заявил Николай Межевич Фото:

Президент Эстонской Республики Алар Карис провоцирует конфликт, в котором Россия должна первая напасть, чтобы НАТО смогли законно начать боевые действия с РФ. ОБ этом в беседе с URA.RU рассказал главный научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Николай Межевич.

Президент Эстонии заявил о желании поставить Россию и президента Владимира Путина на колени. Политик считает, что только таким способом получится начать серьезные переговоры по урегулированию украинского конфликта.

«Никакого потенциала для противостояния с Россией у Эстонии нет, никогда не было и не будет. Перед нами 50-60% „пиар-война“. Никакого реального содержания за этим нет. Эстония не обладает ни экономическим, ни военным, ни политическим потенциалом. Карис активно пытается втянуть Россию в конфликт и провоцирует, чтобы наша страна на них напала. А далее они будут кричать, если успеют, и звать на помощь НАТО. Но это все настолько очевидно и понятно, что мы, в свою очередь, на провокацию, разумеется, не поддадимся. Достаточно крупные конфликты разного рода в старой доброй Англии, в феодальной (средневековой) Франции, Германии возникали примерно по такой схеме», — рассказал Николай Межевич.

Ранее эстонский депутат от оппозиционной Консервативной народной партии, подполковник запаса Лео Куннас заявил о необходимости использовать при строительстве оборонительных сооружений вблизи границы противопехотные и противотанковые мины.  При этом соседствует страна только с двумя государствами - с Россией и Латвией. 

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Президент Эстонской Республики Алар Карис провоцирует конфликт, в котором Россия должна первая напасть, чтобы НАТО смогли законно начать боевые действия с РФ. ОБ этом в беседе с URA.RU рассказал главный научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Николай Межевич. Президент Эстонии заявил о желании поставить Россию и президента Владимира Путина на колени. Политик считает, что только таким способом получится начать серьезные переговоры по урегулированию украинского конфликта. «Никакого потенциала для противостояния с Россией у Эстонии нет, никогда не было и не будет. Перед нами 50-60% „пиар-война“. Никакого реального содержания за этим нет. Эстония не обладает ни экономическим, ни военным, ни политическим потенциалом. Карис активно пытается втянуть Россию в конфликт и провоцирует, чтобы наша страна на них напала. А далее они будут кричать, если успеют, и звать на помощь НАТО. Но это все настолько очевидно и понятно, что мы, в свою очередь, на провокацию, разумеется, не поддадимся. Достаточно крупные конфликты разного рода в старой доброй Англии, в феодальной (средневековой) Франции, Германии возникали примерно по такой схеме», — рассказал Николай Межевич. Ранее эстонский депутат от оппозиционной Консервативной народной партии, подполковник запаса Лео Куннас заявил о необходимости использовать при строительстве оборонительных сооружений вблизи границы противопехотные и противотанковые мины.  При этом соседствует страна только с двумя государствами - с Россией и Латвией. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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