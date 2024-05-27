Путин сообщил о появлении компаний Узбекистана на Ozon

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Пункты выдачи Ozon. Екатеринбург, ozon, озон
Путин заявил, что поставщики из Ташкента в скором времени смогут торговать на Ozon Фото:

Узбекские поставщики скоро получат возможность торговать на российском маркетплейсе Ozon. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Сейчас иностранные бизнесмены работают с Wildberries.

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«В ближайшее время поставщики из Узбекистана смогут выйти и на другой российский маркетплейс — Ozon», — заявил Путин на выступлении Совета регионов России и Узбекистана. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

Президент РФ также подчеркнул рост двустороннего товарооборота и значительный объем совместных инвестиционных проектов. Они способствуют укреплению торгово-экономических связей между странами. Кроме того, Путин отметил что отношения России и Узбекистана развиваются, согласно принципам взаимного уважения и равенства.

Обновлено в 19:02 по мск: Путин сообщил, что объем продаваемых на площадке российского маркет-плейса Wildberries узбекистанских товаров в 2023 году вырос на 93%. Он составил 418 млн долларов.

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Узбекские поставщики скоро получат возможность торговать на российском маркетплейсе Ozon. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Сейчас иностранные бизнесмены работают с Wildberries. «В ближайшее время поставщики из Узбекистана смогут выйти и на другой российский маркетплейс — Ozon», — заявил Путин на выступлении Совета регионов России и Узбекистана. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Президент РФ также подчеркнул рост двустороннего товарооборота и значительный объем совместных инвестиционных проектов. Они способствуют укреплению торгово-экономических связей между странами. Кроме того, Путин отметил что отношения России и Узбекистана развиваются, согласно принципам взаимного уважения и равенства. Обновлено в 19:02 по мск: Путин сообщил, что объем продаваемых на площадке российского маркет-плейса Wildberries узбекистанских товаров в 2023 году вырос на 93%. Он составил 418 млн долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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