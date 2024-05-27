Путин сообщил о появлении компаний Узбекистана на Ozon

Узбекские поставщики скоро получат возможность торговать на российском маркетплейсе Ozon. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Сейчас иностранные бизнесмены работают с Wildberries.
«В ближайшее время поставщики из Узбекистана смогут выйти и на другой российский маркетплейс — Ozon», — заявил Путин на выступлении Совета регионов России и Узбекистана. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
Президент РФ также подчеркнул рост двустороннего товарооборота и значительный объем совместных инвестиционных проектов. Они способствуют укреплению торгово-экономических связей между странами. Кроме того, Путин отметил что отношения России и Узбекистана развиваются, согласно принципам взаимного уважения и равенства.
Обновлено в 19:02 по мск: Путин сообщил, что объем продаваемых на площадке российского маркет-плейса Wildberries узбекистанских товаров в 2023 году вырос на 93%. Он составил 418 млн долларов.
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