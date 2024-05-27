Путин сообщил о появлении компаний Узбекистана на Ozon

27 мая 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что поставщики из Ташкента в скором времени смогут торговать на Ozon Фото: Илья Московец © URA.RU Узбекские поставщики скоро получат возможность торговать на российском маркетплейсе Ozon. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Сейчас иностранные бизнесмены работают с Wildberries. Новость по теме Путин и Мирзиеев провели переговоры в Узбекистане: о чем говорили лидеры стран «В ближайшее время поставщики из Узбекистана смогут выйти и на другой российский маркетплейс — Ozon», — заявил Путин на выступлении Совета регионов России и Узбекистана. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Президент РФ также подчеркнул рост двустороннего товарооборота и значительный объем совместных инвестиционных проектов. Они способствуют укреплению торгово-экономических связей между странами. Кроме того, Путин отметил что отношения России и Узбекистана развиваются, согласно принципам взаимного уважения и равенства. Обновлено в 19:02 по мск: Путин сообщил, что объем продаваемых на площадке российского маркет-плейса Wildberries узбекистанских товаров в 2023 году вырос на 93%. Он составил 418 млн долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Узбекские поставщики скоро получат возможность торговать на российском маркетплейсе Ozon. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Сейчас иностранные бизнесмены работают с Wildberries. «В ближайшее время поставщики из Узбекистана смогут выйти и на другой российский маркетплейс — Ozon», — заявил Путин на выступлении Совета регионов России и Узбекистана. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Президент РФ также подчеркнул рост двустороннего товарооборота и значительный объем совместных инвестиционных проектов. Они способствуют укреплению торгово-экономических связей между странами. Кроме того, Путин отметил что отношения России и Узбекистана развиваются, согласно принципам взаимного уважения и равенства. Обновлено в 19:02 по мск: Путин сообщил, что объем продаваемых на площадке российского маркет-плейса Wildberries узбекистанских товаров в 2023 году вырос на 93%. Он составил 418 млн долларов.