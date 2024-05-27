В мире Украина В ГБР расследуют провал ВСУ в Харьковской области 27 мая 2024 в 20:17 Размер текста - 17 + ВСУ ослабли свои позиции в районе Харьковской области, по этому факту ГБР проводит расследование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит расследование обстоятельств отступления военных и прорыва ВС РФ в Харьковской области. Об этом информирует пресс-служба ведомства. «Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту прорыва российскими войсками государственной границы в Харьковской области», — сообщает ГБР на своем сайте. В рамках расследования изучаются уровень укомплектованности подразделений ВСУ, состояние фортификационных сооружений и координация действий военного руководства. Отмечается, что к работе привлечены специалисты из Службы безопасности Украины (СБУ) и представители Генштаба ВСУ. Также задействованы оперативно-тактическая группа «Харьков» и оперативно-стратегическая группировка «Хортица». Ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин сообщил о перемещении украинских войск на северный участок и ослаблении позиций ВСУ на купянском направлении. Это дало возможность российским военным осуществить прорыв в районе Харькова. В следствии этого ВС РФ освободили село Ивановка в регионе. Также российские военные отразили три контратаки штурмовиков Украины рядом с Григоровкой и Нововодяного, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит расследование обстоятельств отступления военных и прорыва ВС РФ в Харьковской области. Об этом информирует пресс-служба ведомства. «Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту прорыва российскими войсками государственной границы в Харьковской области», — сообщает ГБР на своем сайте. В рамках расследования изучаются уровень укомплектованности подразделений ВСУ, состояние фортификационных сооружений и координация действий военного руководства. Отмечается, что к работе привлечены специалисты из Службы безопасности Украины (СБУ) и представители Генштаба ВСУ. Также задействованы оперативно-тактическая группа «Харьков» и оперативно-стратегическая группировка «Хортица». Ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин сообщил о перемещении украинских войск на северный участок и ослаблении позиций ВСУ на купянском направлении. Это дало возможность российским военным осуществить прорыв в районе Харькова. В следствии этого ВС РФ освободили село Ивановка в регионе. Также российские военные отразили три контратаки штурмовиков Украины рядом с Григоровкой и Нововодяного, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям