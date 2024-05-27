В ГБР расследуют провал ВСУ в Харьковской области

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Выставка военных трофеев в музее ОДО. Екатеринбург, всу, вооруженные силы украины, военный трофей
ВСУ ослабли свои позиции в районе Харьковской области, по этому факту ГБР проводит расследование Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит расследование обстоятельств отступления военных и прорыва ВС РФ в Харьковской области. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту прорыва российскими войсками государственной границы в Харьковской области», — сообщает ГБР на своем сайте. В рамках расследования изучаются уровень укомплектованности подразделений ВСУ, состояние фортификационных сооружений и координация действий военного руководства.

Отмечается, что к работе привлечены специалисты из Службы безопасности Украины (СБУ) и представители Генштаба ВСУ. Также задействованы оперативно-тактическая группа «Харьков» и оперативно-стратегическая группировка «Хортица».

Ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин сообщил о перемещении украинских войск на северный участок и ослаблении позиций ВСУ на купянском направлении. Это дало возможность российским военным осуществить прорыв в районе Харькова.

В следствии этого ВС РФ освободили село Ивановка в регионе. Также российские военные отразили три контратаки штурмовиков Украины рядом с Григоровкой и Нововодяного, передает RT.

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит расследование обстоятельств отступления военных и прорыва ВС РФ в Харьковской области. Об этом информирует пресс-служба ведомства. «Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту прорыва российскими войсками государственной границы в Харьковской области», — сообщает ГБР на своем сайте. В рамках расследования изучаются уровень укомплектованности подразделений ВСУ, состояние фортификационных сооружений и координация действий военного руководства. Отмечается, что к работе привлечены специалисты из Службы безопасности Украины (СБУ) и представители Генштаба ВСУ. Также задействованы оперативно-тактическая группа «Харьков» и оперативно-стратегическая группировка «Хортица». Ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин сообщил о перемещении украинских войск на северный участок и ослаблении позиций ВСУ на купянском направлении. Это дало возможность российским военным осуществить прорыв в районе Харькова. В следствии этого ВС РФ освободили село Ивановка в регионе. Также российские военные отразили три контратаки штурмовиков Украины рядом с Григоровкой и Нововодяного, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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