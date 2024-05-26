Полковник Алехин: ВСУ теряют позиции в районе Харькова и идут на отчаянные шаги

27 мая 2024 в 03:06 Размер текста - 17 +

Российские войска в рамках наступательной операции продвигаются в районе Волчанска и Купянска и наносят удары по обороне Харькова. Противник в свою очередь применил химоружие вблизи Липцев и атакует Белгород и ближайшие населенные пункты. Об этом URA.RU рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, находящийся в Белгородской области. «Во-первых, продолжаются бои на двух важных направлениях севернее Харькова. Это Волчанск и Липцы. Наши штурмовые подразделения взяли под контроль поселок Тихое, это между Волчанском и Волчанскими дачами. Это позволит нам уже охватывать город с юго-востока», — сообщил Геннадий Алехин. На липцевском участке ситуация сложнее из-за особенностей местности и переброски войск ВСУ, отметил эксперт. «Противник по-прежнему удерживает высоты южнее Липцев. Там идет автомобильная дорога Липцы — Харьков, где Русские Тишки, Черкасская Лозовая, а также дорога идет в сторону Борщевой и Терновой. Пока мы до конца их не зачехлим огневыми средствами, овладевать Липцами, которые находятся в низине, бесполезно. Поэтому там бои приобретают позиционный характер. Одновременно противник пытается перебрасывать резервы вдоль железнодорожной и автомобильной трассы, идущей из Харькова по направлению Дергачи — Слатино — Прудянка», — объяснил полковник запаса. Также есть данные о применении химического оружия, отметил специалист. «Это мне уже рассказывали военные медики. Противник применил химические боеприпасы под Липцами. Некоторые наши военнослужащие надышались этим, что вызвало рвотный рефлекс», — рассказал он. Российские военные уничтожают склады, которые обеспечивают харьковский участок фронта, продолжил военный аналитик. «Мы наносим мощные огневые удары на северном направлении, включая главную линию обороны, которая идет вокруг Харькова, а также промышленные предприятия и торговые центры, расположенные в разных районах города. Например, точечное попадание в торговый центр, который расположен в Салтовском жилом массиве Харькова. Там противник складировал ракетно-артиллерийское вооружение и боеприпасы. Несколько дней там не было посетителей», — подчеркнул специалист. Такие удары лишают ВСУ возможности к пополнению боеприпасов. «Там идет дорога, которая через окружную выходит в сторону Липцев. Именно из этого торгового центра они перебрасывали боеприпасы. Одновременно мы ударили в районе городского парка бывшего имени Горького. Там уже идет Белгородское шоссе на Дергачи и Слатино. Там тоже они прятали боекомплекты и загоняли технику», — обратил внимание Алехин. Российские военные совершили прорыв на купянском направлении благодаря переброске войск ВСУ. «Командующий группировкой Вооруженных сил Украины „Харьков“ Михаил Драпатый, по моим сведениям, перебросил на северный участок две бригады. Естественно, там оголились некоторые участки фронта. Мы этим воспользовались. В частности, освободили Ивановку и Берестовое. Это позволяет нам продвигаться к переправам на реке Северский Донец, а также вдоль железнодорожной ветки, которая идет от Святогорска к Купянску. То есть мы сможем вести еще ближе наступательные действия на Левобережном плацдарме Купянска», — отметил собеседник агентства. Украинские бойцы наносят удары по Белгородской области, вопреки мнению нового командующего украинской армии на Харьковском направлении.«По моей информации, Драпатый настаивает на том, чтобы комплексы РСЗО, который противник перетянул с других направлении, использовались на линии боевого соприкосновения. В первую очередь это Липцы, Купянский участок и Волчанский. Однако [главком ВСУ Александр] Сырский тупо выполняет наказ [президента Украины Владимира] Зеленского — бить исключительно по мирным целям. Имеется ввиду Белгородское приграничье и город Белгород», — добавил Алехин. В частности, н этом направлении впервые использовали ПКР Р-360 «Нептун», подчеркнул собеседник URA.RU. «Наши средства ПВО ее уничтожили одновременно с 29 ракетами-кассетниками „Вампиров“. Эта ракета серьезная. Дальность —280 километров. Боевая часть от 150 килограмм. Они не только с кораблей могут запускаться, но и с наземных носителей», — сказал полковник запаса. Российские военные начали активно продвигаются на Харьковском направлении. Освобождены десятки населенных пунктов с начала этой операции. Тем временем украинская сторона обстреливает мирные российские города. После украинского удара по Белгородской области погибли четыре человека, пострадали 18.