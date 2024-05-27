Самолеты изменили курсы взлетов и посадки в Подмосковье

Самолеты изменили курсы взлетов и посадки в столичные аэропорты вечером 27 мая в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в авиационных службах.
«Воздушные суда, находящиеся на эшелонах в северо-востоке от Москвы, временно изменили курсы», — пишет ТАСС. На прибытии рейсов это изменение скажется незначительно, говорится в сообщении. Такие изменения могли возникнуть из-за угрозы атаки ВСУ.
Как пишет Baza, в Подмосковье сбит беспилотник ВСУ. Как пишет служба 112, беспилотник рухнул в лесополосу, после чего начался пожар. Место происшествия оцеплено. Официальной информации пока нет.
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