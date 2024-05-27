Самолеты изменили курсы взлетов и посадки в Подмосковье

27 мая 2024 в 23:32 Размер текста - 17 +

На прибытии рейсов это изменение скажется незначительно, заявили в авиационных службах Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Самолеты изменили курсы взлетов и посадки в столичные аэропорты вечером 27 мая в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в авиационных службах. «Воздушные суда, находящиеся на эшелонах в северо-востоке от Москвы, временно изменили курсы», — пишет ТАСС. На прибытии рейсов это изменение скажется незначительно, говорится в сообщении. Такие изменения могли возникнуть из-за угрозы атаки ВСУ. Как пишет Baza, в Подмосковье сбит беспилотник ВСУ. Как пишет служба 112, беспилотник рухнул в лесополосу, после чего начался пожар. Место происшествия оцеплено. Официальной информации пока нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолеты изменили курсы взлетов и посадки в столичные аэропорты вечером 27 мая в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в авиационных службах. «Воздушные суда, находящиеся на эшелонах в северо-востоке от Москвы, временно изменили курсы», — пишет ТАСС. На прибытии рейсов это изменение скажется незначительно, говорится в сообщении. Такие изменения могли возникнуть из-за угрозы атаки ВСУ. Как пишет Baza, в Подмосковье сбит беспилотник ВСУ. Как пишет служба 112, беспилотник рухнул в лесополосу, после чего начался пожар. Место происшествия оцеплено. Официальной информации пока нет.