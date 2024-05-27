27 мая 2024

Самолеты изменили курсы взлетов и посадки в Подмосковье

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Чкаловский полигон. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, самолет, авиаперевозки, авиаперелеты
На прибытии рейсов это изменение скажется незначительно, заявили в авиационных службах Фото:
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Самолеты изменили курсы взлетов и посадки в столичные аэропорты вечером 27 мая в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в авиационных службах.

«Воздушные суда, находящиеся на эшелонах в северо-востоке от Москвы, временно изменили курсы», — пишет ТАСС. На прибытии рейсов это изменение скажется незначительно, говорится в сообщении. Такие изменения могли возникнуть из-за угрозы атаки ВСУ.

Как пишет Baza, в Подмосковье сбит беспилотник ВСУ. Как пишет служба 112, беспилотник рухнул в лесополосу, после чего начался пожар. Место происшествия оцеплено. Официальной информации пока нет.

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Самолеты изменили курсы взлетов и посадки в столичные аэропорты вечером 27 мая в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в авиационных службах. «Воздушные суда, находящиеся на эшелонах в северо-востоке от Москвы, временно изменили курсы», — пишет ТАСС. На прибытии рейсов это изменение скажется незначительно, говорится в сообщении. Такие изменения могли возникнуть из-за угрозы атаки ВСУ. Как пишет Baza, в Подмосковье сбит беспилотник ВСУ. Как пишет служба 112, беспилотник рухнул в лесополосу, после чего начался пожар. Место происшествия оцеплено. Официальной информации пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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