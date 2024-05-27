27 мая 2024

Прокурор попросил пожизненного заключения для главного вора России

«Коммерсант»: Шишкану и трем его соратникам прокурор запросила пожизненный срок
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Кетово. Курган , судебное заседание, суд
В целях безопасности разбирательство проходит в закрытом режиме Фото:

Прокурор Мадина Долгиева в большом зале апелляционного корпуса Мосгорсуда потребовала для криминального «авторитета» Олега Медведева, известного как Шишкан, пожизненного заключения. Для обеспечения безопасности участников процесса разбирательство проходит в закрытом режиме.

«Самое суровое наказание в виде пожизненного гособвинение запросило для главного фигуранта Медведева и его троих ближайших подручных. Остальные фигуранты, по запросу прокурора, должны получить от 12 до 24 лет», — сообщает «Коммерсант».

По версии ГСУ СКР, Шишкан держал в страхе Раменский район Подмосковья. Одним из наиболее жестоких преступлений, в совершении которых обвиняется Медведев — убийство гендиректора «Племзавод Раменское», местного депутата Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи. Они пропали без вести в 2012 году и лишь спустя много лет их тела нашли закопанными в карьере.

После того, как в прениях сторон выступит защита и подсудимые, суд удалится на вынесение приговора. Из-за большого количества участников процесса это может произойти в конце июня.

Ранее было объявлено, что СК России предъявил Медведеву окончательное обвинение. По данным следствия, структура Шишкана занималась убийствами и запугиванием предпринимателей в районе Раменское. Его обвинили по статьям, связанным с занятием высшего положения в преступной иерархии и созданием преступного сообщества.

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Прокурор Мадина Долгиева в большом зале апелляционного корпуса Мосгорсуда потребовала для криминального «авторитета» Олега Медведева, известного как Шишкан, пожизненного заключения. Для обеспечения безопасности участников процесса разбирательство проходит в закрытом режиме. «Самое суровое наказание в виде пожизненного гособвинение запросило для главного фигуранта Медведева и его троих ближайших подручных. Остальные фигуранты, по запросу прокурора, должны получить от 12 до 24 лет», — сообщает «Коммерсант». По версии ГСУ СКР, Шишкан держал в страхе Раменский район Подмосковья. Одним из наиболее жестоких преступлений, в совершении которых обвиняется Медведев — убийство гендиректора «Племзавод Раменское», местного депутата Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи. Они пропали без вести в 2012 году и лишь спустя много лет их тела нашли закопанными в карьере. После того, как в прениях сторон выступит защита и подсудимые, суд удалится на вынесение приговора. Из-за большого количества участников процесса это может произойти в конце июня. Ранее было объявлено, что СК России предъявил Медведеву окончательное обвинение. По данным следствия, структура Шишкана занималась убийствами и запугиванием предпринимателей в районе Раменское. Его обвинили по статьям, связанным с занятием высшего положения в преступной иерархии и созданием преступного сообщества.
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