Прокурор попросил пожизненного заключения для главного вора России

«Коммерсант»: Шишкану и трем его соратникам прокурор запросила пожизненный срок

28 мая 2024 в 01:47 Размер текста - 17 +

В целях безопасности разбирательство проходит в закрытом режиме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокурор Мадина Долгиева в большом зале апелляционного корпуса Мосгорсуда потребовала для криминального «авторитета» Олега Медведева, известного как Шишкан, пожизненного заключения. Для обеспечения безопасности участников процесса разбирательство проходит в закрытом режиме. «Самое суровое наказание в виде пожизненного гособвинение запросило для главного фигуранта Медведева и его троих ближайших подручных. Остальные фигуранты, по запросу прокурора, должны получить от 12 до 24 лет», — сообщает «Коммерсант». По версии ГСУ СКР, Шишкан держал в страхе Раменский район Подмосковья. Одним из наиболее жестоких преступлений, в совершении которых обвиняется Медведев — убийство гендиректора «Племзавод Раменское», местного депутата Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи. Они пропали без вести в 2012 году и лишь спустя много лет их тела нашли закопанными в карьере. После того, как в прениях сторон выступит защита и подсудимые, суд удалится на вынесение приговора. Из-за большого количества участников процесса это может произойти в конце июня. Ранее было объявлено, что СК России предъявил Медведеву окончательное обвинение. По данным следствия, структура Шишкана занималась убийствами и запугиванием предпринимателей в районе Раменское. Его обвинили по статьям, связанным с занятием высшего положения в преступной иерархии и созданием преступного сообщества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокурор Мадина Долгиева в большом зале апелляционного корпуса Мосгорсуда потребовала для криминального «авторитета» Олега Медведева, известного как Шишкан, пожизненного заключения. Для обеспечения безопасности участников процесса разбирательство проходит в закрытом режиме. «Самое суровое наказание в виде пожизненного гособвинение запросило для главного фигуранта Медведева и его троих ближайших подручных. Остальные фигуранты, по запросу прокурора, должны получить от 12 до 24 лет», — сообщает «Коммерсант». По версии ГСУ СКР, Шишкан держал в страхе Раменский район Подмосковья. Одним из наиболее жестоких преступлений, в совершении которых обвиняется Медведев — убийство гендиректора «Племзавод Раменское», местного депутата Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи. Они пропали без вести в 2012 году и лишь спустя много лет их тела нашли закопанными в карьере. После того, как в прениях сторон выступит защита и подсудимые, суд удалится на вынесение приговора. Из-за большого количества участников процесса это может произойти в конце июня. Ранее было объявлено, что СК России предъявил Медведеву окончательное обвинение. По данным следствия, структура Шишкана занималась убийствами и запугиванием предпринимателей в районе Раменское. Его обвинили по статьям, связанным с занятием высшего положения в преступной иерархии и созданием преступного сообщества.