В челябинском селе похоронили героя СВО, который расстрелял напавших на его дом

Военком: челябинец Александр Григорьев на фронте был героем

28 мая 2024 в 02:21 Размер текста - 17 +

Похороны Григорьева состоялись в селе Миасское (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Челябинец расстрелял четырех человек, спасая свой дом В зоне СВО погиб житель села Миасское Челябинской области Александр Григорьев, оправданный за расстрел четырех преступников, напавших в состоянии алкогольного опьянения на его дом и семью в 2016 году. Его похоронили 27 мая. Об этом сообщил адвокат погибшего бойца Алексей Пешков. «В селе Миасское похоронили Александра. Военком на прощании с ним отметил, что на фронте он был героем», — рассказал ТАСС Пешков. Адвокат отметил, что на за участие в спецоперации Григорьев получил орден Мужества и Георгиевский крест, медали Суворова и Жукова. 9 мая 2024 года его также наградили медалью «За отвагу». Григорьев отправился на передовую во время частичной мобилизации в октябре 2022 года, в начале 2023 года он уже был на Украине. Он работал оператором дроном в паре с наводчиком. Мужчина погиб через четыре дня после вручения последней медали, которое произошло 9 мая. Он вместе с водителем и оператором ехал на «Уазике» на подъезде к передовой и их накрыл вражеский дрон. У него остались супруга, сын и дочь. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Миасском в ночь на 2 января 2016 года на его дом напали пятеро человек с ножами и палками в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. После короткой схватки мужчина достал ружье и выстрелил в нападавших. Четыре человека получили смертельные травмы, у пятого оказалось прострелено плечо. За Григорьева заступались местные жители, в интернете была создана петиция в его защиту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В зоне СВО погиб житель села Миасское Челябинской области Александр Григорьев, оправданный за расстрел четырех преступников, напавших в состоянии алкогольного опьянения на его дом и семью в 2016 году. Его похоронили 27 мая. Об этом сообщил адвокат погибшего бойца Алексей Пешков. «В селе Миасское похоронили Александра. Военком на прощании с ним отметил, что на фронте он был героем», — рассказал ТАСС Пешков. Адвокат отметил, что на за участие в спецоперации Григорьев получил орден Мужества и Георгиевский крест, медали Суворова и Жукова. 9 мая 2024 года его также наградили медалью «За отвагу». Григорьев отправился на передовую во время частичной мобилизации в октябре 2022 года, в начале 2023 года он уже был на Украине. Он работал оператором дроном в паре с наводчиком. Мужчина погиб через четыре дня после вручения последней медали, которое произошло 9 мая. Он вместе с водителем и оператором ехал на «Уазике» на подъезде к передовой и их накрыл вражеский дрон. У него остались супруга, сын и дочь. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Миасском в ночь на 2 января 2016 года на его дом напали пятеро человек с ножами и палками в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. После короткой схватки мужчина достал ружье и выстрелил в нападавших. Четыре человека получили смертельные травмы, у пятого оказалось прострелено плечо. За Григорьева заступались местные жители, в интернете была создана петиция в его защиту.