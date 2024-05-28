Россиянам с доходом менее 30 тысяч рублей хотят ввести налоговый вычет от уплаты НДФЛ

Слуцкий: депутаты предлагают поддержать россиян с невысокими доходами
© Служба новостей «URA.RU»
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Россиян с доходом менее 30 тысяч хотят избавить от НДФЛ
Россиян с доходом менее 30 тысяч хотят избавить от НДФЛ Фото:

Россиянам, чей доход не превышает 30 тысяч рублей в месяц, могут ввести налоговый вычет от уплаты НДФЛ. Такой законопроект разработала группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

«Законопроект устанавливает новый вид стандартного налогового вычета, позволяющий гражданам, чей ежемесячный доход не превышает 30 тысяч рублей, а совокупный доход по итогам года не превышает 360 тысяч рублей, получить вплоть до 46,8 тысяч рублей налоговых поступлений, уплаченных в счет налога на доход физических лиц. Люди, которые зарабатывают немного, должны платить меньше налогов», — заявил Слуцкий ТАСС.

Он пояснил, что таким образом депутаты предлагают поддержать россиян с невысокими доходами и сделать им «по сути 13-ю зарплату по итогам года». При этом, законопроект предусматривает еще и увеличение порогового значения, которое дает возможность ежемесячного налогового вычета на несовершеннолетних детей, вплоть до 500 тысяч рублей.

В Госдуме предложили установить минимальный порог при изменении шкалы налога НДФЛ на уровне, равном двукратному размеру средней заработной платы в России. Такое решение поможет избежать увеличения налогового бремени для большинства граждан.

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Россиянам, чей доход не превышает 30 тысяч рублей в месяц, могут ввести налоговый вычет от уплаты НДФЛ. Такой законопроект разработала группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. «Законопроект устанавливает новый вид стандартного налогового вычета, позволяющий гражданам, чей ежемесячный доход не превышает 30 тысяч рублей, а совокупный доход по итогам года не превышает 360 тысяч рублей, получить вплоть до 46,8 тысяч рублей налоговых поступлений, уплаченных в счет налога на доход физических лиц. Люди, которые зарабатывают немного, должны платить меньше налогов», — заявил Слуцкий ТАСС. Он пояснил, что таким образом депутаты предлагают поддержать россиян с невысокими доходами и сделать им «по сути 13-ю зарплату по итогам года». При этом, законопроект предусматривает еще и увеличение порогового значения, которое дает возможность ежемесячного налогового вычета на несовершеннолетних детей, вплоть до 500 тысяч рублей. В Госдуме предложили установить минимальный порог при изменении шкалы налога НДФЛ на уровне, равном двукратному размеру средней заработной платы в России. Такое решение поможет избежать увеличения налогового бремени для большинства граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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