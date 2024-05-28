Россиянам с доходом менее 30 тысяч рублей хотят ввести налоговый вычет от уплаты НДФЛ

Россиянам, чей доход не превышает 30 тысяч рублей в месяц, могут ввести налоговый вычет от уплаты НДФЛ. Такой законопроект разработала группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.
«Законопроект устанавливает новый вид стандартного налогового вычета, позволяющий гражданам, чей ежемесячный доход не превышает 30 тысяч рублей, а совокупный доход по итогам года не превышает 360 тысяч рублей, получить вплоть до 46,8 тысяч рублей налоговых поступлений, уплаченных в счет налога на доход физических лиц. Люди, которые зарабатывают немного, должны платить меньше налогов», — заявил Слуцкий ТАСС.
Он пояснил, что таким образом депутаты предлагают поддержать россиян с невысокими доходами и сделать им «по сути 13-ю зарплату по итогам года». При этом, законопроект предусматривает еще и увеличение порогового значения, которое дает возможность ежемесячного налогового вычета на несовершеннолетних детей, вплоть до 500 тысяч рублей.
В Госдуме предложили установить минимальный порог при изменении шкалы налога НДФЛ на уровне, равном двукратному размеру средней заработной платы в России. Такое решение поможет избежать увеличения налогового бремени для большинства граждан.
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