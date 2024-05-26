Госдума придумала, как спасти большинство россиян от повышения налогов

В Госдуме предложили установить минимальный уровень доходов для повышения НДФЛ
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В Госдуме рекомендуют нижний порог шкалы НДФЛ установить исходя из среднего дохода граждан
В Госдуме рекомендуют нижний порог шкалы НДФЛ установить исходя из среднего дохода граждан Фото:

В Госдуме предложили установить минимальный порог при изменении шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на уровне, равном двукратному размеру средней заработной платы в России. Такое решение поможет избежать увеличения налогового бремени для большинства граждан.

«Предлагается установить нижний порог при изменении шкалы НДФЛ при доходах, равных по крайней мере двукратному размеру средней зарплаты в России», — сообщает РБК со ссылкой на рекомендации по изменению налоговой системы, утвержденные профильным комитетом Госдумы по бюджету и налогам. Там добавили, что такой подход позволит предотвратить повышение налогов для подавляющего большинства граждан.

В 2023 году средняя зарплата в России составила 74854 рубля в месяц, что эквивалентно 1,8 миллиона рублей в год. Прогноз на 2024 год — средняя зарплата достигнет отметки в 83698 рублей в месяц. В таком случае доход за год может достигнуть двух миллионов. Изменения в налоговом законодательстве ожидаются не ранее 2025 года, заключили в РБК. 

Министр финансов России Антон Силуанов на слушаниях 23 мая рассказал о планируемых изменениях в налоговой системе страны.  Министр поддержал улучшение налоговой системы для снижения неравенства и обеспечения финансирования национальных задач, передает РАПСИ

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В Госдуме предложили установить минимальный порог при изменении шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на уровне, равном двукратному размеру средней заработной платы в России. Такое решение поможет избежать увеличения налогового бремени для большинства граждан. «Предлагается установить нижний порог при изменении шкалы НДФЛ при доходах, равных по крайней мере двукратному размеру средней зарплаты в России», — сообщает РБК со ссылкой на рекомендации по изменению налоговой системы, утвержденные профильным комитетом Госдумы по бюджету и налогам. Там добавили, что такой подход позволит предотвратить повышение налогов для подавляющего большинства граждан. В 2023 году средняя зарплата в России составила 74854 рубля в месяц, что эквивалентно 1,8 миллиона рублей в год. Прогноз на 2024 год — средняя зарплата достигнет отметки в 83698 рублей в месяц. В таком случае доход за год может достигнуть двух миллионов. Изменения в налоговом законодательстве ожидаются не ранее 2025 года, заключили в РБК.  Министр финансов России Антон Силуанов на слушаниях 23 мая рассказал о планируемых изменениях в налоговой системе страны.  Министр поддержал улучшение налоговой системы для снижения неравенства и обеспечения финансирования национальных задач, передает РАПСИ. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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