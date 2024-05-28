Глава погранслужбы ФСБ заявил об активности украинских спецслужб у границ с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина при содействии западных спецслужб активизировались у российских границ, рассказал глава погранслужбы ФСБ
Украина при содействии западных спецслужб активизировались у российских границ, рассказал глава погранслужбы ФСБ Фото:

Украинские спецслужбы при содействии Запада наращивают разведывательную деятельность у российских границ. Киев также проводит агитацию жителей приграничных территорий с целью втягивания их в подрывную деятельность. Об этом рассказал руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

«При содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании, наращивается разведывательная активность спецслужб Украины, сопровождаемая попытками втягивания жителей приграничных районов в разведывательно-подрывную деятельность», — сказал Кулишов в разговоре с РИА Новости. Он дал интервью по случаю Дня пограничника.

Ранее в Кремле высказывались о наличии баз ЦРУ на Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что их количество заметно превышает то число, которое официально называли западные СМИ, а именно — 12. Песков также отмечал, что американские спецслужбы активно работают с Киевом, начиная с 2014 года. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские спецслужбы при содействии Запада наращивают разведывательную деятельность у российских границ. Киев также проводит агитацию жителей приграничных территорий с целью втягивания их в подрывную деятельность. Об этом рассказал руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. «При содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании, наращивается разведывательная активность спецслужб Украины, сопровождаемая попытками втягивания жителей приграничных районов в разведывательно-подрывную деятельность», — сказал Кулишов в разговоре с РИА Новости. Он дал интервью по случаю Дня пограничника. Ранее в Кремле высказывались о наличии баз ЦРУ на Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что их количество заметно превышает то число, которое официально называли западные СМИ, а именно — 12. Песков также отмечал, что американские спецслужбы активно работают с Киевом, начиная с 2014 года. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...