Украинские спецслужбы при содействии Запада наращивают разведывательную деятельность у российских границ. Киев также проводит агитацию жителей приграничных территорий с целью втягивания их в подрывную деятельность. Об этом рассказал руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
«При содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании, наращивается разведывательная активность спецслужб Украины, сопровождаемая попытками втягивания жителей приграничных районов в разведывательно-подрывную деятельность», — сказал Кулишов в разговоре с РИА Новости. Он дал интервью по случаю Дня пограничника.
Ранее в Кремле высказывались о наличии баз ЦРУ на Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что их количество заметно превышает то число, которое официально называли западные СМИ, а именно — 12. Песков также отмечал, что американские спецслужбы активно работают с Киевом, начиная с 2014 года.
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