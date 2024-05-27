Названы все звезды, которые выступят на чествовании «Металлурга» в Магнитогорске

В Магнитогорске (Челябинская область) озвучили имена всех артистов, которые выступят на чествовании обладателей Кубка Гагарина-2024 — команды «Металлург» 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.
«На официальной церемонии награждения команды в арене „Металлург“ с поздравлениями выступят официальные лица, игрокам вручат мини-копии Кубка Гагарина, Кубок России и золотые медали ФХР, а также индивидуальные призы. Затем состоится концерт, на котором выступит Клава Кока, „Илиана Санчез и Groove Band“ и Maurizio Schweizer Celentano Tribute Show», — сообщили в пресс-службе «Металлурга».
До вечерней церемонии состоится чемпионский парад. Команда с Кубком Гагарина проследует к заводоуправлению ММК, а затем — к городскому курорту «Притяжение». На этих двух точках болельщики смогут взять автограф и сделать селфи с игроками.
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