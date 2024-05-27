Развлечения Знаменитости Названы все звезды, которые выступят на чествовании «Металлурга» в Магнитогорске 28 мая 2024 в 09:43 Размер текста - 17 + Болельщики смогут поприветствовать команду и в городе, и на арене Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) озвучили имена всех артистов, которые выступят на чествовании обладателей Кубка Гагарина-2024 — команды «Металлург» 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба. «На официальной церемонии награждения команды в арене „Металлург“ с поздравлениями выступят официальные лица, игрокам вручат мини-копии Кубка Гагарина, Кубок России и золотые медали ФХР, а также индивидуальные призы. Затем состоится концерт, на котором выступит Клава Кока, „Илиана Санчез и Groove Band“ и Maurizio Schweizer Celentano Tribute Show», — сообщили в пресс-службе «Металлурга». До вечерней церемонии состоится чемпионский парад. Команда с Кубком Гагарина проследует к заводоуправлению ММК, а затем — к городскому курорту «Притяжение». На этих двух точках болельщики смогут взять автограф и сделать селфи с игроками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Магнитогорске (Челябинская область) озвучили имена всех артистов, которые выступят на чествовании обладателей Кубка Гагарина-2024 — команды «Металлург» 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба. «На официальной церемонии награждения команды в арене „Металлург“ с поздравлениями выступят официальные лица, игрокам вручат мини-копии Кубка Гагарина, Кубок России и золотые медали ФХР, а также индивидуальные призы. Затем состоится концерт, на котором выступит Клава Кока, „Илиана Санчез и Groove Band“ и Maurizio Schweizer Celentano Tribute Show», — сообщили в пресс-службе «Металлурга». До вечерней церемонии состоится чемпионский парад. Команда с Кубком Гагарина проследует к заводоуправлению ММК, а затем — к городскому курорту «Притяжение». На этих двух точках болельщики смогут взять автограф и сделать селфи с игроками. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям