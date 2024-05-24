На чествовании чемпионов КХЛ в Магнитогорске прозвучат хиты Челентано

24 мая 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Хоккеистов «Металлурга» будет честовать весь Магнитогорск и приглашенные артисты Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске на чествовании магнитогорского «Металлурга» 31 мая выступит Клава Кока и прозвучат хиты Адриано Челентано, а любой желающий сможет сфотографироваться с Кубком Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. «Чествуем чемпионов всем городом на большом параде „Металлурга“! Вечером 31 мая в Арене „Металлург“ состоится праздничный концерт, на котором выступят сразу несколько артистов Среди приглашенных артистов — Клава Кока. Второй гость нашего концерта чемпионов — Maurizio Schweizer Celentano Tribute Show! Коллектив исполнит несравненные хиты Адриано Челентано», — сообщили в пресс-службе и добавили, что будут и другие артисты, имена которых назовут ближе к концерту. Перед этим начнется большая церемония, которая охватит весь город. Чествование начнется в полдень у центрального входа в арену, а в 12:30 автобус с чемпионами начнет движение по городу, проехав от заводоуправления ММК до городского курорта «Притяжение». На каждой из остановок у болельщиков будет возможность взять автографы у игроков и сделать фото с Кубком Гагарина. Магнитогорский «Металлург» стал шестикратным чемпионом КХЛ, выиграв свой третий Кубок Гагарина в сезоне 2023/2024 годов. До этого хоккеисты команды провезут трофей по своим родным городам. В Челябинск кубок 27 мая привезет Данила Юров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске на чествовании магнитогорского «Металлурга» 31 мая выступит Клава Кока и прозвучат хиты Адриано Челентано, а любой желающий сможет сфотографироваться с Кубком Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. «Чествуем чемпионов всем городом на большом параде „Металлурга“! Вечером 31 мая в Арене „Металлург“ состоится праздничный концерт, на котором выступят сразу несколько артистов Среди приглашенных артистов — Клава Кока. Второй гость нашего концерта чемпионов — Maurizio Schweizer Celentano Tribute Show! Коллектив исполнит несравненные хиты Адриано Челентано», — сообщили в пресс-службе и добавили, что будут и другие артисты, имена которых назовут ближе к концерту. Перед этим начнется большая церемония, которая охватит весь город. Чествование начнется в полдень у центрального входа в арену, а в 12:30 автобус с чемпионами начнет движение по городу, проехав от заводоуправления ММК до городского курорта «Притяжение». На каждой из остановок у болельщиков будет возможность взять автографы у игроков и сделать фото с Кубком Гагарина. Магнитогорский «Металлург» стал шестикратным чемпионом КХЛ, выиграв свой третий Кубок Гагарина в сезоне 2023/2024 годов. До этого хоккеисты команды провезут трофей по своим родным городам. В Челябинск кубок 27 мая привезет Данила Юров.