К наказанию безбилетников в Екатеринбурге привлекут росгвардейцев

28 мая 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

Мэрия ведет переговоры, чтобы привлечь к наказанию безбилетников Росгвардию (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU К разбирательствам с екатеринбуржцами, которые не платят за проезд в общественном транспорте, будут привлекать сотрудников Росгвардии. Об этом рассказал депутат Евгений Старков на заседании свердловского заксобрания, передает корреспондент URA.RU. «В рамках транспортной реформы, которую анонсировал мэр Алексей Орлов, планируется создать Центр управления пассажирскими перевозками, который будет собирать информацию с валидаторов и датчиков [в транспорте], фиксируя количество зашедших граждан. На основе статистики будут выявляться маршруты с наибольшим числом неплатежей, туда будут направлены контролеры и росгвардейцы. С последними администрация Екатеринбурга намерена провести переговоры», — рассказал Старков. Ранее депутаты одобрили повышение штрафов за безбилетный проезд со 100 до 2500 рублей. О планах начать жестче штрафовать нарушителей мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объявил 5 марта — на пресс-конференции, посвященной большой транспортной реформе, которую начал его новый профильный зам Рустам Галямов (прежде отвечал только за стройки). «Неправильно, когда человек, который принципиально не платит за проезд, ездит за чужой счет. Мы считаем это неприемлемым. У нас сегодня достаточно серьезный процент людей, которые не оплачивают [проезд], потому что сумму штрафа — 100 рублей — их не пугает», — объяснял глава. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К разбирательствам с екатеринбуржцами, которые не платят за проезд в общественном транспорте, будут привлекать сотрудников Росгвардии. Об этом рассказал депутат Евгений Старков на заседании свердловского заксобрания, передает корреспондент URA.RU. «В рамках транспортной реформы, которую анонсировал мэр Алексей Орлов, планируется создать Центр управления пассажирскими перевозками, который будет собирать информацию с валидаторов и датчиков [в транспорте], фиксируя количество зашедших граждан. На основе статистики будут выявляться маршруты с наибольшим числом неплатежей, туда будут направлены контролеры и росгвардейцы. С последними администрация Екатеринбурга намерена провести переговоры», — рассказал Старков. Ранее депутаты одобрили повышение штрафов за безбилетный проезд со 100 до 2500 рублей. О планах начать жестче штрафовать нарушителей мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объявил 5 марта — на пресс-конференции, посвященной большой транспортной реформе, которую начал его новый профильный зам Рустам Галямов (прежде отвечал только за стройки). «Неправильно, когда человек, который принципиально не платит за проезд, ездит за чужой счет. Мы считаем это неприемлемым. У нас сегодня достаточно серьезный процент людей, которые не оплачивают [проезд], потому что сумму штрафа — 100 рублей — их не пугает», — объяснял глава.