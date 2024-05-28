Мишустину объяснили, как увеличат производство АПК в России

Задачу президента об увеличении сельхозсектора России на 25% к 2030 году, будут решать различными методами, в том числе с помощью искусственного и специальных аналитических модулей. Об этом 28 мая премьер-министру РФ Михаилу Мишустину рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
«Использование искусственного интеллекта для сбора и передачи данных специалистам позволяет оперативно анализировать соответствие объемов и качества продукции [сельхозсектора], сокращая время реагирования на нарушения», — пояснил Данкверт. Его слова передает телеканал «Россия-24».
«От эффективности работы Россельхознадзора зависит эффективность работы агропромышленного комплекса страны», — подчеркнул Мишустин. Глава правительства напомнил собеседнику, что перед страной стоит задача за семь лет на 25% увеличить весь АПК страны.
Россельхознадзор, согласно отчета его руководителя, активно внедряет аналитические модули для оценки баланса производства и потребления агропродукции по регионам, что упрощает формирование рейтингов поставщиков и оптимизацию цепочек поставок. Благодаря этому эффективность профилактических мер возросла в 13 раз.
Объемы импорта овощей и фруктов увеличились благодаря усиленному контролю, что не только гарантирует безопасность продукции, но и способствует бесперебойному движению товаров через границы. «Россельхознадзор обеспечивает доступ к электронным ветеринарным и фитосанитарным документам в новых регионах, поддерживая цифровизацию отрасли», — заключил Данкверт.
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