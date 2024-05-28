Мишустину объяснили, как увеличат производство АПК в России

Россельхознадзор использует ИИ для выполнения задач президента

28 мая 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Мишустину рассказали об увеличении поставок сельхоз продукции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Задачу президента об увеличении сельхозсектора России на 25% к 2030 году, будут решать различными методами, в том числе с помощью искусственного и специальных аналитических модулей. Об этом 28 мая премьер-министру РФ Михаилу Мишустину рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. «Использование искусственного интеллекта для сбора и передачи данных специалистам позволяет оперативно анализировать соответствие объемов и качества продукции [сельхозсектора], сокращая время реагирования на нарушения», — пояснил Данкверт. Его слова передает телеканал «Россия-24». «От эффективности работы Россельхознадзора зависит эффективность работы агропромышленного комплекса страны», — подчеркнул Мишустин. Глава правительства напомнил собеседнику, что перед страной стоит задача за семь лет на 25% увеличить весь АПК страны. Статья по теме Путин и Мирзиеев дали волю своим губернаторам и хокимам Россельхознадзор, согласно отчета его руководителя, активно внедряет аналитические модули для оценки баланса производства и потребления агропродукции по регионам, что упрощает формирование рейтингов поставщиков и оптимизацию цепочек поставок. Благодаря этому эффективность профилактических мер возросла в 13 раз. Объемы импорта овощей и фруктов увеличились благодаря усиленному контролю, что не только гарантирует безопасность продукции, но и способствует бесперебойному движению товаров через границы. «Россельхознадзор обеспечивает доступ к электронным ветеринарным и фитосанитарным документам в новых регионах, поддерживая цифровизацию отрасли», — заключил Данкверт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задачу президента об увеличении сельхозсектора России на 25% к 2030 году, будут решать различными методами, в том числе с помощью искусственного и специальных аналитических модулей. Об этом 28 мая премьер-министру РФ Михаилу Мишустину рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. «Использование искусственного интеллекта для сбора и передачи данных специалистам позволяет оперативно анализировать соответствие объемов и качества продукции [сельхозсектора], сокращая время реагирования на нарушения», — пояснил Данкверт. Его слова передает телеканал «Россия-24». «От эффективности работы Россельхознадзора зависит эффективность работы агропромышленного комплекса страны», — подчеркнул Мишустин. Глава правительства напомнил собеседнику, что перед страной стоит задача за семь лет на 25% увеличить весь АПК страны. Россельхознадзор, согласно отчета его руководителя, активно внедряет аналитические модули для оценки баланса производства и потребления агропродукции по регионам, что упрощает формирование рейтингов поставщиков и оптимизацию цепочек поставок. Благодаря этому эффективность профилактических мер возросла в 13 раз. Объемы импорта овощей и фруктов увеличились благодаря усиленному контролю, что не только гарантирует безопасность продукции, но и способствует бесперебойному движению товаров через границы. «Россельхознадзор обеспечивает доступ к электронным ветеринарным и фитосанитарным документам в новых регионах, поддерживая цифровизацию отрасли», — заключил Данкверт.