В Челябинске начались аресты вагнеровцев, участвовавших в драке со стрельбой

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Вручение удостоверений ветеранов боевых действий ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, чвк вагнер
Двум экс-бойцам ЧВК «Вагнер», участвовавшим в драке, изберут меру пресечения Фото:
новость из сюжета
Бойцы ЧВК «Вагнер» устроили драку со стрельбой в Челябинске

Тракторозаводский райсуд Челябинска 28 мая начал рассматривать ходатайства об избрании меры пресечения в отношении бывших бойцов ЧВК «Вагнер», участвовавших в драке со стрельбой на улице на улице Коммунаров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, одного из них, Владимира Базанова, уже отправили под домашний арест.

«Суд постановил избрать в отношении Базанова меру пресечения в виде домашнего ареста, сроком на два месяца. То есть до 26 июля», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

По двум оставшимся фигурантам суд пока не принял решение. По данным URA.RU, по одному из них следствие будет также ходатайствовать на избрании домашнего ареста, по второму — о содержании в СИЗО. После получения информации материал будет дополнен.

Перестрелка в Ленинском районе города началась из-за девушки. Она гуляла со своим парнем, когда им встретился ее бывший. Между парнями произошла перепалка, в результате которой бывший парень девушки избил нынешнего. Тогда девушка позвонила отцу, который ранее служил в ЧВК «Вагнер». Тот предложил бывшему парню своей дочери встретиться, позвал сослуживцев и выдвинулся на «стрелку». Парень тоже пришел с друзьями. По итогу драка переросла в стрельбу.

Все участники конфликта были оперативно установлены сотрудниками полиции. Их доставили в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Материалы были переданы в следственный комитет. Расследование находится на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

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Тракторозаводский райсуд Челябинска 28 мая начал рассматривать ходатайства об избрании меры пресечения в отношении бывших бойцов ЧВК «Вагнер», участвовавших в драке со стрельбой на улице на улице Коммунаров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, одного из них, Владимира Базанова, уже отправили под домашний арест. «Суд постановил избрать в отношении Базанова меру пресечения в виде домашнего ареста, сроком на два месяца. То есть до 26 июля», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. По двум оставшимся фигурантам суд пока не принял решение. По данным URA.RU, по одному из них следствие будет также ходатайствовать на избрании домашнего ареста, по второму — о содержании в СИЗО. После получения информации материал будет дополнен. Перестрелка в Ленинском районе города началась из-за девушки. Она гуляла со своим парнем, когда им встретился ее бывший. Между парнями произошла перепалка, в результате которой бывший парень девушки избил нынешнего. Тогда девушка позвонила отцу, который ранее служил в ЧВК «Вагнер». Тот предложил бывшему парню своей дочери встретиться, позвал сослуживцев и выдвинулся на «стрелку». Парень тоже пришел с друзьями. По итогу драка переросла в стрельбу. Все участники конфликта были оперативно установлены сотрудниками полиции. Их доставили в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Материалы были переданы в следственный комитет. Расследование находится на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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