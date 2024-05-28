В Челябинске начались аресты вагнеровцев, участвовавших в драке со стрельбой

28 мая 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

Двум экс-бойцам ЧВК «Вагнер», участвовавшим в драке, изберут меру пресечения Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Бойцы ЧВК «Вагнер» устроили драку со стрельбой в Челябинске Тракторозаводский райсуд Челябинска 28 мая начал рассматривать ходатайства об избрании меры пресечения в отношении бывших бойцов ЧВК «Вагнер», участвовавших в драке со стрельбой на улице на улице Коммунаров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, одного из них, Владимира Базанова, уже отправили под домашний арест. «Суд постановил избрать в отношении Базанова меру пресечения в виде домашнего ареста, сроком на два месяца. То есть до 26 июля», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. По двум оставшимся фигурантам суд пока не принял решение. По данным URA.RU, по одному из них следствие будет также ходатайствовать на избрании домашнего ареста, по второму — о содержании в СИЗО. После получения информации материал будет дополнен. Перестрелка в Ленинском районе города началась из-за девушки. Она гуляла со своим парнем, когда им встретился ее бывший. Между парнями произошла перепалка, в результате которой бывший парень девушки избил нынешнего. Тогда девушка позвонила отцу, который ранее служил в ЧВК «Вагнер». Тот предложил бывшему парню своей дочери встретиться, позвал сослуживцев и выдвинулся на «стрелку». Парень тоже пришел с друзьями. По итогу драка переросла в стрельбу. Все участники конфликта были оперативно установлены сотрудниками полиции. Их доставили в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Материалы были переданы в следственный комитет. Расследование находится на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тракторозаводский райсуд Челябинска 28 мая начал рассматривать ходатайства об избрании меры пресечения в отношении бывших бойцов ЧВК «Вагнер», участвовавших в драке со стрельбой на улице на улице Коммунаров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, одного из них, Владимира Базанова, уже отправили под домашний арест. «Суд постановил избрать в отношении Базанова меру пресечения в виде домашнего ареста, сроком на два месяца. То есть до 26 июля», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. По двум оставшимся фигурантам суд пока не принял решение. По данным URA.RU, по одному из них следствие будет также ходатайствовать на избрании домашнего ареста, по второму — о содержании в СИЗО. После получения информации материал будет дополнен. Перестрелка в Ленинском районе города началась из-за девушки. Она гуляла со своим парнем, когда им встретился ее бывший. Между парнями произошла перепалка, в результате которой бывший парень девушки избил нынешнего. Тогда девушка позвонила отцу, который ранее служил в ЧВК «Вагнер». Тот предложил бывшему парню своей дочери встретиться, позвал сослуживцев и выдвинулся на «стрелку». Парень тоже пришел с друзьями. По итогу драка переросла в стрельбу. Все участники конфликта были оперативно установлены сотрудниками полиции. Их доставили в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Материалы были переданы в следственный комитет. Расследование находится на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.