Жители Миасса и горной части Челябинской области рискуют остаться без газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, газ, газовая конфорка, тепло, спички, огонь, чайник
Газ могут отключить при отсутствии договоров Фото:

Жители горнозаводской зоны Челябинской области и Миасса попали в зону риска по отключению газа в многоквартирных домах. В этих районах наибольшее число абонентов компании «Газпром газораспределение Челябинск», не заключивших договоры на обслуживание, сообщили URA.RU в компании.

«На территории присутствия „Газпром газораспределение Челябинск“ находится 7420 газифицированных многоквартирных домов, из них 4376 заключили договоры на техническое обслуживание. Наибольшее количество многоквартирных домов, не заключивших своевременно договор на техническое обслуживание, зафиксировано в муниципальных районах горнозаводской зоны, а также в Миассе», — уточнили URA.RU в компании.

В организации уточнили, что на территории региона работают 19 газораспределительных организаций. По данным «Газпром газораспределение Челябинск», решение о прекращении подачи газа может быть принято ГЖИ, а также поставщиком газа.

«Собственникам внутриквартирного газового оборудования направлены оферты о заключении договора на техобслуживание. В настоящее время продолжается работа, направленная на заключение договоров с 30 управляющими компаниями и 31 товариществом собственников жилья (ТСЖ, ТСН). Данные по ним переданы в жилищную инспекцию», — добавили в пресс-службе организации.

В компании пояснили, что на официальном сайте «Газпром газораспределение Челябинск» можно заключить договор онлайн в личном кабинете. Также работают стационарные и мобильные офисы организации. Кроме того, заявку-оферту можно скачать на сайте компании и направить почтой или электронной почтой.

Ранее URA.RU сообщало, что в мае 2024 года «Уралэнергосбыт» пришлет жителям региона новую квитанцию с оплатой за техобслуживание внутриквартирного газового оборудования. Платеж по данному счету будет считаться согласием на оформление договора.

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Жители горнозаводской зоны Челябинской области и Миасса попали в зону риска по отключению газа в многоквартирных домах. В этих районах наибольшее число абонентов компании «Газпром газораспределение Челябинск», не заключивших договоры на обслуживание, сообщили URA.RU в компании. «На территории присутствия „Газпром газораспределение Челябинск“ находится 7420 газифицированных многоквартирных домов, из них 4376 заключили договоры на техническое обслуживание. Наибольшее количество многоквартирных домов, не заключивших своевременно договор на техническое обслуживание, зафиксировано в муниципальных районах горнозаводской зоны, а также в Миассе», — уточнили URA.RU в компании. В организации уточнили, что на территории региона работают 19 газораспределительных организаций. По данным «Газпром газораспределение Челябинск», решение о прекращении подачи газа может быть принято ГЖИ, а также поставщиком газа. «Собственникам внутриквартирного газового оборудования направлены оферты о заключении договора на техобслуживание. В настоящее время продолжается работа, направленная на заключение договоров с 30 управляющими компаниями и 31 товариществом собственников жилья (ТСЖ, ТСН). Данные по ним переданы в жилищную инспекцию», — добавили в пресс-службе организации. В компании пояснили, что на официальном сайте «Газпром газораспределение Челябинск» можно заключить договор онлайн в личном кабинете. Также работают стационарные и мобильные офисы организации. Кроме того, заявку-оферту можно скачать на сайте компании и направить почтой или электронной почтой. Ранее URA.RU сообщало, что в мае 2024 года «Уралэнергосбыт» пришлет жителям региона новую квитанцию с оплатой за техобслуживание внутриквартирного газового оборудования. Платеж по данному счету будет считаться согласием на оформление договора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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