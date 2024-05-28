Жители Миасса и горной части Челябинской области рискуют остаться без газа

Газ могут отключить при отсутствии договоров Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители горнозаводской зоны Челябинской области и Миасса попали в зону риска по отключению газа в многоквартирных домах. В этих районах наибольшее число абонентов компании «Газпром газораспределение Челябинск», не заключивших договоры на обслуживание, сообщили URA.RU в компании.

«На территории присутствия „Газпром газораспределение Челябинск“ находится 7420 газифицированных многоквартирных домов, из них 4376 заключили договоры на техническое обслуживание. Наибольшее количество многоквартирных домов, не заключивших своевременно договор на техническое обслуживание, зафиксировано в муниципальных районах горнозаводской зоны, а также в Миассе», — уточнили URA.RU в компании.

В организации уточнили, что на территории региона работают 19 газораспределительных организаций. По данным «Газпром газораспределение Челябинск», решение о прекращении подачи газа может быть принято ГЖИ, а также поставщиком газа.

«Собственникам внутриквартирного газового оборудования направлены оферты о заключении договора на техобслуживание. В настоящее время продолжается работа, направленная на заключение договоров с 30 управляющими компаниями и 31 товариществом собственников жилья (ТСЖ, ТСН). Данные по ним переданы в жилищную инспекцию», — добавили в пресс-службе организации.

В компании пояснили, что на официальном сайте «Газпром газораспределение Челябинск» можно заключить договор онлайн в личном кабинете. Также работают стационарные и мобильные офисы организации. Кроме того, заявку-оферту можно скачать на сайте компании и направить почтой или электронной почтой.

Ранее URA.RU сообщало, что в мае 2024 года «Уралэнергосбыт» пришлет жителям региона новую квитанцию с оплатой за техобслуживание внутриквартирного газового оборудования. Платеж по данному счету будет считаться согласием на оформление договора.