Украина готовит крупные атаки с применением токсичных веществ

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ВСУ запрашивает противогазы в больших количествах, сообщил Кириллов
ВСУ запрашивает противогазы в больших количествах, сообщил Кириллов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина готовит атаки с применением токсичных веществ, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. Об этом свидетельствуют запросы ВСУ о предоставлении антидотов и противогазов в больших количествах. 

«Украина запрашивает антидоты и противогазы в чрезмерных количествах, это свидетельствует о планах по применению токсичных веществ», — сказал Кириллов во время брифинга. Его слова приводит Минобороны. 

По его данным, штурмовые группы ВСУ сейчас оснащаются газовыми гранатами. Более того, как заявил Кириллов, применение химических и отравляющих средств Украиной приобрело систематический характер. 

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Украина готовит атаки с применением токсичных веществ, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. Об этом свидетельствуют запросы ВСУ о предоставлении антидотов и противогазов в больших количествах.  «Украина запрашивает антидоты и противогазы в чрезмерных количествах, это свидетельствует о планах по применению токсичных веществ», — сказал Кириллов во время брифинга. Его слова приводит Минобороны.  По его данным, штурмовые группы ВСУ сейчас оснащаются газовыми гранатами. Более того, как заявил Кириллов, применение химических и отравляющих средств Украиной приобрело систематический характер. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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