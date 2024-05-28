Украина готовит крупные атаки с применением токсичных веществ

Украина готовит атаки с применением токсичных веществ, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. Об этом свидетельствуют запросы ВСУ о предоставлении антидотов и противогазов в больших количествах.
«Украина запрашивает антидоты и противогазы в чрезмерных количествах, это свидетельствует о планах по применению токсичных веществ», — сказал Кириллов во время брифинга. Его слова приводит Минобороны.
По его данным, штурмовые группы ВСУ сейчас оснащаются газовыми гранатами. Более того, как заявил Кириллов, применение химических и отравляющих средств Украиной приобрело систематический характер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.