Найдены исполнители теракта в Доме профсоюзов в Одессе

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Трагедия в Доме профсоюза произошла в 2014 году Фото:

Россия выявила исполнителей теракта в Доме профсоюзов в Одессе. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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«Украинские неонацисты применили химоружие 2 мая 2014 года в ходе осады Дома профсоюзов в Одессе. Россия выявила исполнителей», — сообщил Кириллов во время брифинга.

По официальным данным, тогда погибли 48 человека, более 250 пострадали. Как заявлял вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в день 10-летия трагедии, люди погибли за право говорить на русском языке, который для них был родным, а также за законные выборы на Украине.

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Россия выявила исполнителей теракта в Доме профсоюзов в Одессе. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «Украинские неонацисты применили химоружие 2 мая 2014 года в ходе осады Дома профсоюзов в Одессе. Россия выявила исполнителей», — сообщил Кириллов во время брифинга. По официальным данным, тогда погибли 48 человека, более 250 пострадали. Как заявлял вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в день 10-летия трагедии, люди погибли за право говорить на русском языке, который для них был родным, а также за законные выборы на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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