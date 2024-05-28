Россия выявила исполнителей теракта в Доме профсоюзов в Одессе. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Украинские неонацисты применили химоружие 2 мая 2014 года в ходе осады Дома профсоюзов в Одессе. Россия выявила исполнителей», — сообщил Кириллов во время брифинга.
По официальным данным, тогда погибли 48 человека, более 250 пострадали. Как заявлял вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в день 10-летия трагедии, люди погибли за право говорить на русском языке, который для них был родным, а также за законные выборы на Украине.
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