Найдены исполнители теракта в Доме профсоюзов в Одессе

28 мая 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Трагедия в Доме профсоюза произошла в 2014 году Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Россия выявила исполнителей теракта в Доме профсоюзов в Одессе. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Новость по теме Десять лет пожару в Доме профсоюзов в Одессе: кто и зачем заживо сжег людей «Украинские неонацисты применили химоружие 2 мая 2014 года в ходе осады Дома профсоюзов в Одессе. Россия выявила исполнителей», — сообщил Кириллов во время брифинга. По официальным данным, тогда погибли 48 человека, более 250 пострадали. Как заявлял вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в день 10-летия трагедии, люди погибли за право говорить на русском языке, который для них был родным, а также за законные выборы на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия выявила исполнителей теракта в Доме профсоюзов в Одессе. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «Украинские неонацисты применили химоружие 2 мая 2014 года в ходе осады Дома профсоюзов в Одессе. Россия выявила исполнителей», — сообщил Кириллов во время брифинга. По официальным данным, тогда погибли 48 человека, более 250 пострадали. Как заявлял вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в день 10-летия трагедии, люди погибли за право говорить на русском языке, который для них был родным, а также за законные выборы на Украине.