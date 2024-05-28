Свердловские спасатели локализовали крупный пожар, в котором сгорело 10 домов

Вокруг пожара провели опашку
В деревне Березовка (Артинский район, Свердловская область) сотрудники МЧС локализовали пожар общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров, в котором сгорело 10 частных домов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Вокруг зоны пожара была произведена опашка. В 17:45 пожар локализован», — следует из сообщения.
Сообщение о пожаре поступило в 14:53. В тушении принимают участие 27 человек и 12 единиц спецтехники. Губернатор Евгений Куйвашев отправил главу Аретинского городского округа Алексея Константинова на место ЧП.
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