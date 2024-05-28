Свердловские спасатели локализовали крупный пожар, в котором сгорело 10 домов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вокруг пожара провели опашку
Вокруг пожара провели опашку Фото:

В деревне Березовка (Артинский район, Свердловская область) сотрудники МЧС локализовали пожар общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров, в котором сгорело 10 частных домов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Вокруг зоны пожара была произведена опашка. В 17:45 пожар локализован», — следует из сообщения.

Сообщение о пожаре поступило в 14:53. В тушении принимают участие 27 человек и 12 единиц спецтехники. Губернатор Евгений Куйвашев отправил главу Аретинского городского округа Алексея Константинова на место ЧП.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В деревне Березовка (Артинский район, Свердловская область) сотрудники МЧС локализовали пожар общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров, в котором сгорело 10 частных домов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Вокруг зоны пожара была произведена опашка. В 17:45 пожар локализован», — следует из сообщения. Сообщение о пожаре поступило в 14:53. В тушении принимают участие 27 человек и 12 единиц спецтехники. Губернатор Евгений Куйвашев отправил главу Аретинского городского округа Алексея Константинова на место ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...