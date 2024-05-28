В Одессе раздались взрывы

В Одессе слышны взрывы (архивное фото)
Слышны взрывы в украинском городе Одессе. Об этом сообщил местный мэр Геннадий Труханов.
«Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Снова баллистика в направлении Одесщины!» — заявил Труханов в своем Telegram. Он также попросил местных жителей найти ближайшие укрытия и проследовать в них.
Ранее ВС РФ ударили по украинскому складу в Одессе. Атака велась ракетами «Искандер».
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