В Одессе раздались взрывы

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В Одессе слышны взрывы (архивное фото)
В Одессе слышны взрывы (архивное фото) Фото:

Слышны взрывы в украинском городе Одессе. Об этом сообщил местный мэр Геннадий Труханов.

«Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Снова баллистика в направлении Одесщины!» — заявил Труханов в своем Telegram. Он также попросил местных жителей найти ближайшие укрытия и проследовать в них. 

Ранее ВС РФ ударили по украинскому складу в Одессе. Атака велась ракетами «Искандер». 

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Слышны взрывы в украинском городе Одессе. Об этом сообщил местный мэр Геннадий Труханов. «Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Снова баллистика в направлении Одесщины!» — заявил Труханов в своем Telegram. Он также попросил местных жителей найти ближайшие укрытия и проследовать в них.  Ранее ВС РФ ударили по украинскому складу в Одессе. Атака велась ракетами «Искандер». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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