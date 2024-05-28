В правительстве решают, что делать с последствиями заморозков

Россия оптимизирует сельскохозяйственный контроль, в том числе в области импорта

28 мая 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Мишустин на встрече с главой Россельхознадзора Данквертом напомнил о поручениях президента — на 25% увеличить российский АПК Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство РФ принимает меры по оптимизации сельскохозяйственного контроля на фоне заморозков, затронувших основные регионы-поставщики плодоовощной продукции. Так эксперты прокомментировали URA.RU встречу премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом 28 мая, одной из тем которой стала ситуация с насыщение рынка фруктами и овощами. В сложившейся ситуации без импорта России не обойтись, убеждены эксперты. «Встреча Мишустина с главой Россельхознадзора указывает на предполагаемое увеличение импорта фруктов и овощей, чтобы предотвратить рост цен на фоне катастрофических заморозков, уничтоживших рассаду в Тамбовской, Липецкой и Воронежской областях. Эти регионы основные поставщики сезонной плодоовощной продукции», — сказал кандидат экономических наук, основатель газеты «Крестьянские ведомости» Игорь Абакумов. Весенние заморозки смогли пережить только рассады в тепличных хозяйствах, отметил Абакумов Фото: Илья Московец © URA.RU По его словам, чтобы компенсировать нехватку сезонной продукции, необходимо усиление сотрудничества с такими странами, как Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и Турция, в этой связи, роль контролирующего импорт органа возрастает В свою очередь профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Константин Лебедев обратил внимание на тот факт, что импортные картофель и овощи, хоть и выращиваются в странах с более теплым климатом, оказываются дороже с учетом их доставки. Новость по теме Мишустину объяснили, как увеличат производство АПК в России В целом, сообщил он, в плодоовощном секторе сельского хозяйства наблюдается рост. «В 2023 году мы наблюдаем впечатляющий рост валовых сборов картофеля до 8,6 млн тонн, что на 18,3% превышает показатели предыдущего года. Также производство овощей открытого грунта достигло 5,9 млн тонн, увеличившись на 4,2%,» — сказал Лебедев. Производство овощей защищенного грунта снизилось на 0,4%, составив 1,6 млн тонн. Тем не менее сектор фруктоводства показывает рекордные результаты. «В 2023 году сельскохозяйственные предприятия собрали более 1,75 млн тонн фруктов, что на 1,9% больше, чем в прошлом году. Садоводство становится одним из наиболее динамичных и привлекательных направлений для инвестиций», — сказал доктор экономических наук. Для рынка плодоовощной продукции, как рассказал собеседник агентства, характерно ярко выраженное сезонное изменение цен, которые минимальны во второй половине лета и начале осени, когда на рынок из открытого грунта поступает продукция отечественного производства. Затем цены постепенно растут, достигая максимальных параметров в зимне-весенний период. «Импортные картофель и овощи, хоть и выращиваются в странах с более теплым климатом, с учетом их доставки оказываются дороже», — заметил Лебедев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ принимает меры по оптимизации сельскохозяйственного контроля на фоне заморозков, затронувших основные регионы-поставщики плодоовощной продукции. Так эксперты прокомментировали URA.RU встречу премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом 28 мая, одной из тем которой стала ситуация с насыщение рынка фруктами и овощами. В сложившейся ситуации без импорта России не обойтись, убеждены эксперты. «Встреча Мишустина с главой Россельхознадзора указывает на предполагаемое увеличение импорта фруктов и овощей, чтобы предотвратить рост цен на фоне катастрофических заморозков, уничтоживших рассаду в Тамбовской, Липецкой и Воронежской областях. Эти регионы основные поставщики сезонной плодоовощной продукции», — сказал кандидат экономических наук, основатель газеты «Крестьянские ведомости» Игорь Абакумов. По его словам, чтобы компенсировать нехватку сезонной продукции, необходимо усиление сотрудничества с такими странами, как Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и Турция, в этой связи, роль контролирующего импорт органа возрастает В свою очередь профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Константин Лебедев обратил внимание на тот факт, что импортные картофель и овощи, хоть и выращиваются в странах с более теплым климатом, оказываются дороже с учетом их доставки. В целом, сообщил он, в плодоовощном секторе сельского хозяйства наблюдается рост. «В 2023 году мы наблюдаем впечатляющий рост валовых сборов картофеля до 8,6 млн тонн, что на 18,3% превышает показатели предыдущего года. Также производство овощей открытого грунта достигло 5,9 млн тонн, увеличившись на 4,2%,» — сказал Лебедев. Производство овощей защищенного грунта снизилось на 0,4%, составив 1,6 млн тонн. Тем не менее сектор фруктоводства показывает рекордные результаты. «В 2023 году сельскохозяйственные предприятия собрали более 1,75 млн тонн фруктов, что на 1,9% больше, чем в прошлом году. Садоводство становится одним из наиболее динамичных и привлекательных направлений для инвестиций», — сказал доктор экономических наук. Для рынка плодоовощной продукции, как рассказал собеседник агентства, характерно ярко выраженное сезонное изменение цен, которые минимальны во второй половине лета и начале осени, когда на рынок из открытого грунта поступает продукция отечественного производства. Затем цены постепенно растут, достигая максимальных параметров в зимне-весенний период. «Импортные картофель и овощи, хоть и выращиваются в странах с более теплым климатом, с учетом их доставки оказываются дороже», — заметил Лебедев.