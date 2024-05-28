Как будет работать прогрессивная ставка налога. Инфографика

Минфин: налог в 15% будет взиматься с дохода свыше 200 тысяч рублей в месяц

29 мая 2024 в 00:04 Размер текста - 17 +

Годовой доход свыше 50 миллионов в месяц будет облагаться налогом в размере 22%, заявили в пресс-службе Минфина РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Изменение налоговой системы 2024 Минфин РФ анонсировал введение прогрессивной ставки НДФЛ, которая предусматривает изменение размера налога в зависимости от уровня доходов. Доходы до 200 тысяч рублей в месяц будут облагаться налогом в размере 13%, в то время как доходы свыше этой суммы подпадут под ставку 15% и так далее. Об этом URA.RU 28 мая рассказали в пресс-службе Минфина. «По прогрессивной ставке налога при доходе до 200 тысяч рублей в месяц сохраняется 13%, свыше — налог будет 15%», — рассказали в пресс-службе финансового ведомства. Более подробные детали распределения прогрессивной ставки налога выглядят следующим образом: при доходе от 2,4 до 5 миллионов рублей в год ставка увеличится до 15%, при доходе от 5 до 20 миллионов рублей ставка будет равняться 18%, а для доходов от 20 до 50 миллионов рублей в год налоговая ставка составит 20%. Наконец, для доходов свыше 50 миллионов рублей в год предусмотрена ставка в размере 22%. По сообщению пресс-службы Минфина РФ, прогрессивная шкала НДФЛ затронет 3% трудоспособного населения. Порог месячного дохода составляет 200 тысяч рублей, что в три раза превышает среднюю зарплату. Повышенный налог начинается с превышения этого порога. Работники с доходом ниже 200 тысяч будут облагаться НДФЛ 13%. Например, человек заработавший 250 тысяч рублей в месяц заплатит дополнительно одну тысячу рублей, отметили в пресс-службе финансового ведомства На слушаниях 23 мая министр финансов России Антон Силуанов выступил с информацией об изменениях в налоговой системе страны. Он выразил поддержку идеи улучшения налоговой системы с целью сокращения социального неравенства и обеспечения финансирования важных национальных задач. Новые налоговые ставки Фото: инфографика URA.RU Как выглядит прогрессивная шкала налогообложения Фото: инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минфин РФ анонсировал введение прогрессивной ставки НДФЛ, которая предусматривает изменение размера налога в зависимости от уровня доходов. Доходы до 200 тысяч рублей в месяц будут облагаться налогом в размере 13%, в то время как доходы свыше этой суммы подпадут под ставку 15% и так далее. Об этом URA.RU 28 мая рассказали в пресс-службе Минфина. «По прогрессивной ставке налога при доходе до 200 тысяч рублей в месяц сохраняется 13%, свыше — налог будет 15%», — рассказали в пресс-службе финансового ведомства. Более подробные детали распределения прогрессивной ставки налога выглядят следующим образом: при доходе от 2,4 до 5 миллионов рублей в год ставка увеличится до 15%, при доходе от 5 до 20 миллионов рублей ставка будет равняться 18%, а для доходов от 20 до 50 миллионов рублей в год налоговая ставка составит 20%. Наконец, для доходов свыше 50 миллионов рублей в год предусмотрена ставка в размере 22%. По сообщению пресс-службы Минфина РФ, прогрессивная шкала НДФЛ затронет 3% трудоспособного населения. Порог месячного дохода составляет 200 тысяч рублей, что в три раза превышает среднюю зарплату. Повышенный налог начинается с превышения этого порога. Работники с доходом ниже 200 тысяч будут облагаться НДФЛ 13%. Например, человек заработавший 250 тысяч рублей в месяц заплатит дополнительно одну тысячу рублей, отметили в пресс-службе финансового ведомства На слушаниях 23 мая министр финансов России Антон Силуанов выступил с информацией об изменениях в налоговой системе страны. Он выразил поддержку идеи улучшения налоговой системы с целью сокращения социального неравенства и обеспечения финансирования важных национальных задач.