Челябинский суд не стал отменять сделку сына Дубровского с умершим бизнесменом

29 мая 2024 в 06:21 Размер текста - 17 +

Челябинский арбитражный суд не стал рассматривать заявление Александра Дубровского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Арбитражный суд Челябинской области отказался рассматривать иск сына экс-губернатора Бориса Дубровского, Александра, требовавшего расторгнуть сделку по покупке ПО «Монтажник». Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. Сначала Дубровский-младший судился с прежним владельцем Виктором Тулуповым, а после смерти бизнесмена стал судиться с его вдовой Татьяной. «Судебное заседание завершено. Исковое заявление Дубровского Александра Борисовича к Тулуповой Татьяне Михайловне о признании договора недействительным оставить без рассмотрения. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд», — говорится в решении суда. Тулупов основал «Монтажник» в августе 1988 года. Фирма занималась строительством крупных объектов, в том числе промышленных. В 2017 году «Монтажник» купили Дубровские, глава семьи тогда руководил регионом. Годовой оборот компании на тот момент превышал семь млрд рублей. Летом 2020 года «Монтажник» обанкротили. В июне 2022 года Александр Дубровский подал иск к Тулупову, требуя вернуть ему деньги за акции и расторгнуть сделку. По заявлению Дубровского-младшего в отношении Тулупова возбудили уголовное дело по возможному факту злоупотребления полномочиями. В феврале 2023 года Тулупов умер. Уже после его смерти уголовное дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Рассмотрение иска Дубровского-младшего приостановили до тех пор, пока родные Тулупова не вступят в процесс наследства. Основным наследником стала жена бизнесмена Татьяна Тулупова, и сын экс-губернатора начал судиться с ней. В настоящее время имущество «Монтажника» распродают с торгов для расплаты с кредиторами. Александр Дубровский признан банкротом. Борис Дубровский также объявлен финансово несостоятельным. Экс-губернатор после отставки с поста главы региона уехал из России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Челябинской области отказался рассматривать иск сына экс-губернатора Бориса Дубровского, Александра, требовавшего расторгнуть сделку по покупке ПО «Монтажник». Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. Сначала Дубровский-младший судился с прежним владельцем Виктором Тулуповым, а после смерти бизнесмена стал судиться с его вдовой Татьяной. «Судебное заседание завершено. Исковое заявление Дубровского Александра Борисовича к Тулуповой Татьяне Михайловне о признании договора недействительным оставить без рассмотрения. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд», — говорится в решении суда. Тулупов основал «Монтажник» в августе 1988 года. Фирма занималась строительством крупных объектов, в том числе промышленных. В 2017 году «Монтажник» купили Дубровские, глава семьи тогда руководил регионом. Годовой оборот компании на тот момент превышал семь млрд рублей. Летом 2020 года «Монтажник» обанкротили. В июне 2022 года Александр Дубровский подал иск к Тулупову, требуя вернуть ему деньги за акции и расторгнуть сделку. По заявлению Дубровского-младшего в отношении Тулупова возбудили уголовное дело по возможному факту злоупотребления полномочиями. В феврале 2023 года Тулупов умер. Уже после его смерти уголовное дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Рассмотрение иска Дубровского-младшего приостановили до тех пор, пока родные Тулупова не вступят в процесс наследства. Основным наследником стала жена бизнесмена Татьяна Тулупова, и сын экс-губернатора начал судиться с ней. В настоящее время имущество «Монтажника» распродают с торгов для расплаты с кредиторами. Александр Дубровский признан банкротом. Борис Дубровский также объявлен финансово несостоятельным. Экс-губернатор после отставки с поста главы региона уехал из России.