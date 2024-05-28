В Челябинской области подешевел асфальтобетонный завод

Асфальтобетонный завод 1990 года, продаваемый в Челябинске, подешевел на 2 миллиона 100 тысяч рублей. Продавец пытается реализовать промышленный объект на сайте интернет-объявлений с 2023 года.
«Завод „Тельтомат 100“, цена — 18 млн 900 тысяч рублей. Полная реконструкция в 2022 году. Производительность — 80 тонн в час. Переведен с гидравлики на пневмосистему. Возможна продажа с земельным участком и бетонным участком под склад щебня», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
В марте 2023 года этот объект был выставлен на продажу за 21 млн рублей. Завод располагается в Сосновском районе.
Ранее в Аргаяшском районе на продажу выставили пивоваренный завод за 240 миллионов рублей. Покупателю предлагают площадку, которая выпускает продукцию под собственной запатентованной маркой.
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