28 мая 2024

В Челябинской области подешевел асфальтобетонный завод

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, смог, дымка, нму, экология, асфальтовый завод
В течение года продавец решил сбросить со стоимость объекта 2 млн рублей Фото:

Асфальтобетонный завод 1990 года, продаваемый в Челябинске, подешевел на 2 миллиона 100 тысяч рублей. Продавец пытается реализовать промышленный объект на сайте интернет-объявлений с 2023 года.

«Завод „Тельтомат 100“, цена — 18 млн 900 тысяч рублей. Полная реконструкция в 2022 году. Производительность — 80 тонн в час. Переведен с гидравлики на пневмосистему. Возможна продажа с земельным участком и бетонным участком под склад щебня», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

В марте 2023 года этот объект был выставлен на продажу за 21 млн рублей. Завод располагается в Сосновском районе.

Ранее в Аргаяшском районе на продажу выставили пивоваренный завод за 240 миллионов рублей. Покупателю предлагают площадку, которая выпускает продукцию под собственной запатентованной маркой.

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Асфальтобетонный завод 1990 года, продаваемый в Челябинске, подешевел на 2 миллиона 100 тысяч рублей. Продавец пытается реализовать промышленный объект на сайте интернет-объявлений с 2023 года. «Завод „Тельтомат 100“, цена — 18 млн 900 тысяч рублей. Полная реконструкция в 2022 году. Производительность — 80 тонн в час. Переведен с гидравлики на пневмосистему. Возможна продажа с земельным участком и бетонным участком под склад щебня», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В марте 2023 года этот объект был выставлен на продажу за 21 млн рублей. Завод располагается в Сосновском районе. Ранее в Аргаяшском районе на продажу выставили пивоваренный завод за 240 миллионов рублей. Покупателю предлагают площадку, которая выпускает продукцию под собственной запатентованной маркой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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