28 мая 2024

Минфин сохранит ставку налога на продажу недвижимости

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В РФ прогрессивный налог введут на дорогую недвижимость (архивное фото) Фото:

Минфин России оставил прежней налоговую ставку на продажу объектов недвижимости стоимостью до 2,4 млн рублей. Об этом говорится в материалах Минфина по гармонизации налоговой системы.

«Действующая ставка налогообложения проданных объектов недвижимости сохраняется на уровне 13% до суммы в 2,4 млн рублей. Свыше этой суммы ставка будет на уровне 15% без дальнейшей прогрессии», — указано в документах финансового ведомства.

Министерство финансов внесло в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы России. По мнению главы Минфина Антона Силуанова, принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет, передает RT.

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Минфин России оставил прежней налоговую ставку на продажу объектов недвижимости стоимостью до 2,4 млн рублей. Об этом говорится в материалах Минфина по гармонизации налоговой системы. «Действующая ставка налогообложения проданных объектов недвижимости сохраняется на уровне 13% до суммы в 2,4 млн рублей. Свыше этой суммы ставка будет на уровне 15% без дальнейшей прогрессии», — указано в документах финансового ведомства. Министерство финансов внесло в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы России. По мнению главы Минфина Антона Силуанова, принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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