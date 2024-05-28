Минфин сохранит ставку налога на продажу недвижимости

Минфин России оставил прежней налоговую ставку на продажу объектов недвижимости стоимостью до 2,4 млн рублей. Об этом говорится в материалах Минфина по гармонизации налоговой системы.
«Действующая ставка налогообложения проданных объектов недвижимости сохраняется на уровне 13% до суммы в 2,4 млн рублей. Свыше этой суммы ставка будет на уровне 15% без дальнейшей прогрессии», — указано в
Министерство финансов внесло в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы России. По мнению главы Минфина Антона Силуанова, принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет, передает RT.
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