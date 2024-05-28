Минфин предлагает налоговые вычеты за сдачу ГТО и диспансеризацию

29 мая 2024 в 01:44 Размер текста - 17 +

Налоговый вычет можно будет получить за сдачу ГТО Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Изменение налоговой системы 2024 Министерство финансов РФ поддержало инициативу президента страны Владимира Путина, выступив с предложением ввести налоговые вычеты при сдаче ГТО и прохождении диспансеризации. Такое решение найдет отражение в пакете поправок по совершенствованию налоговой системы. «По предложению президента, налоговым вычетом по НДФЛ смогут воспользоваться граждане при сдаче нормативов ГТО и прохождении ежегодной диспансеризации. Предполагается, что данные вычеты будут применяться работодателем при выплате заработной платы и исчислении НДФЛ по аналогии с иными стандартными вычетами», — уточняют в пресс-службе Минфина РФ. Ранее налоговые вычеты для прошедших диспансеризацию и сдающих нормы ГТО анонсировал президент России Владимир Путин. В ходе традиционного послания Федеральному собранию глава государства подчеркнул важность поощрения здорового образа жизни и отметил, что количество регулярно занимающихся спортом граждан в России значительно выросло. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство финансов РФ поддержало инициативу президента страны Владимира Путина, выступив с предложением ввести налоговые вычеты при сдаче ГТО и прохождении диспансеризации. Такое решение найдет отражение в пакете поправок по совершенствованию налоговой системы. «По предложению президента, налоговым вычетом по НДФЛ смогут воспользоваться граждане при сдаче нормативов ГТО и прохождении ежегодной диспансеризации. Предполагается, что данные вычеты будут применяться работодателем при выплате заработной платы и исчислении НДФЛ по аналогии с иными стандартными вычетами», — уточняют в пресс-службе Минфина РФ. Ранее налоговые вычеты для прошедших диспансеризацию и сдающих нормы ГТО анонсировал президент России Владимир Путин. В ходе традиционного послания Федеральному собранию глава государства подчеркнул важность поощрения здорового образа жизни и отметил, что количество регулярно занимающихся спортом граждан в России значительно выросло.