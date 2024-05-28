28 мая 2024

Минфин предлагает налоговые вычеты за сдачу ГТО и диспансеризацию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Налоговая декларация. Тюмень, ручка, налоги, пять тысяч, заполнение деклараций, деньги, налог, 3-ндфл, декларация о доходах, 5000
Налоговый вычет можно будет получить за сдачу ГТО Фото:
новость из сюжета
Изменение налоговой системы 2024

Министерство финансов РФ поддержало инициативу президента страны Владимира Путина, выступив с предложением ввести налоговые вычеты при сдаче ГТО и прохождении диспансеризации. Такое решение найдет отражение в пакете поправок по совершенствованию налоговой системы.

«По предложению президента, налоговым вычетом по НДФЛ смогут воспользоваться граждане при сдаче нормативов ГТО и прохождении ежегодной диспансеризации. Предполагается, что данные вычеты будут применяться работодателем при выплате заработной платы и исчислении НДФЛ по аналогии с иными стандартными вычетами», — уточняют в пресс-службе Минфина РФ.

Ранее налоговые вычеты для прошедших диспансеризацию и сдающих нормы ГТО анонсировал президент России Владимир Путин. В ходе традиционного послания Федеральному собранию глава государства подчеркнул важность поощрения здорового образа жизни и отметил, что количество регулярно занимающихся спортом граждан в России значительно выросло.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство финансов РФ поддержало инициативу президента страны Владимира Путина, выступив с предложением ввести налоговые вычеты при сдаче ГТО и прохождении диспансеризации. Такое решение найдет отражение в пакете поправок по совершенствованию налоговой системы. «По предложению президента, налоговым вычетом по НДФЛ смогут воспользоваться граждане при сдаче нормативов ГТО и прохождении ежегодной диспансеризации. Предполагается, что данные вычеты будут применяться работодателем при выплате заработной платы и исчислении НДФЛ по аналогии с иными стандартными вычетами», — уточняют в пресс-службе Минфина РФ. Ранее налоговые вычеты для прошедших диспансеризацию и сдающих нормы ГТО анонсировал президент России Владимир Путин. В ходе традиционного послания Федеральному собранию глава государства подчеркнул важность поощрения здорового образа жизни и отметил, что количество регулярно занимающихся спортом граждан в России значительно выросло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...