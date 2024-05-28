28 мая 2024

Гендерный разрыв в зарплатах россиян стал максимальным за 11 лет

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Зарплаты женщин в РФ на треть меньше в среднем, чем у мужчин (архивное фото) Фото:

За последние 11 лет разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами в России достиг своего пика. Средняя зарплата женщин оказалась на треть ниже, чем у мужчин. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza, основанном на данных Росстата.

«В 2023 году средняя зарплата женщин, работающих на крупных и средних предприятиях, с учетом всех доплат и премиальных была на 33% ниже, чем у мужчин. Гендерный разрыв в оплате труда составил 27,7 тысячи рублей — 56 тысяч против 83 тысяч рублей соответственно», — пишет газета «Известия» со ссылкой на данные исследования.

Средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей. Реальная зарплата за год выросла в стране на 7,8%, отметил премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме.

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За последние 11 лет разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами в России достиг своего пика. Средняя зарплата женщин оказалась на треть ниже, чем у мужчин. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza, основанном на данных Росстата. «В 2023 году средняя зарплата женщин, работающих на крупных и средних предприятиях, с учетом всех доплат и премиальных была на 33% ниже, чем у мужчин. Гендерный разрыв в оплате труда составил 27,7 тысячи рублей — 56 тысяч против 83 тысяч рублей соответственно», — пишет газета «Известия» со ссылкой на данные исследования. Средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей. Реальная зарплата за год выросла в стране на 7,8%, отметил премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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