Гендерный разрыв в зарплатах россиян стал максимальным за 11 лет

За последние 11 лет разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами в России достиг своего пика. Средняя зарплата женщин оказалась на треть ниже, чем у мужчин. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza, основанном на данных Росстата.
«В 2023 году средняя зарплата женщин, работающих на крупных и средних предприятиях, с учетом всех доплат и премиальных была на 33% ниже, чем у мужчин. Гендерный разрыв в оплате труда составил 27,7 тысячи рублей — 56 тысяч против 83 тысяч рублей соответственно», — пишет газета «Известия» со ссылкой на данные исследования.
Средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей. Реальная зарплата за год выросла в стране на 7,8%, отметил премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме.
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