Гендерный разрыв в зарплатах россиян стал максимальным за 11 лет

29 мая 2024 в 03:45 Размер текста - 17 +

Зарплаты женщин в РФ на треть меньше в среднем, чем у мужчин (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За последние 11 лет разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами в России достиг своего пика. Средняя зарплата женщин оказалась на треть ниже, чем у мужчин. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza, основанном на данных Росстата. «В 2023 году средняя зарплата женщин, работающих на крупных и средних предприятиях, с учетом всех доплат и премиальных была на 33% ниже, чем у мужчин. Гендерный разрыв в оплате труда составил 27,7 тысячи рублей — 56 тысяч против 83 тысяч рублей соответственно», — пишет газета «Известия» со ссылкой на данные исследования. Средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей. Реальная зарплата за год выросла в стране на 7,8%, отметил премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За последние 11 лет разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами в России достиг своего пика. Средняя зарплата женщин оказалась на треть ниже, чем у мужчин. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza, основанном на данных Росстата. «В 2023 году средняя зарплата женщин, работающих на крупных и средних предприятиях, с учетом всех доплат и премиальных была на 33% ниже, чем у мужчин. Гендерный разрыв в оплате труда составил 27,7 тысячи рублей — 56 тысяч против 83 тысяч рублей соответственно», — пишет газета «Известия» со ссылкой на данные исследования. Средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей. Реальная зарплата за год выросла в стране на 7,8%, отметил премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме.