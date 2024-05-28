28 мая 2024

За 2024 год из России выслали 22 тысячи иностранцев

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Мигранты у экзаменационного отдела ГИБДД. Екатеринбург , мигранты, очередь , документы, вход, столпотворение
Из России депортировали тысячи иностранцев в начале 2024 года (архивное фото) Фото:

Из России депортировали 22 тысячи иностранцев за первые четыре месяца 2024 года. Об этом говорится в аналитической справке по вопросам миграции, составленной на основе данных территориальных органов МВД России за период с января по апрель.

«В первом квартале из России выслали 22 тысячи иностранцев. Количество выданных иностранным гражданам разрешений на временное проживание сократилось почти на 41%, видов на жительство — на 20%», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные МВД.

Ранее в Госдуме РФ обсудили ужесточение миграционной политики и мер безопасности после теракта в «Крокусе». Законодатели предложили оперативно депортировать тех иностранцев, у которых истек срок пребывания на территории РФ и принять законопроект, запрещающий приезжим покупать любое оружие в течение пяти лет после получения гражданства.

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Из России депортировали 22 тысячи иностранцев за первые четыре месяца 2024 года. Об этом говорится в аналитической справке по вопросам миграции, составленной на основе данных территориальных органов МВД России за период с января по апрель. «В первом квартале из России выслали 22 тысячи иностранцев. Количество выданных иностранным гражданам разрешений на временное проживание сократилось почти на 41%, видов на жительство — на 20%», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные МВД. Ранее в Госдуме РФ обсудили ужесточение миграционной политики и мер безопасности после теракта в «Крокусе». Законодатели предложили оперативно депортировать тех иностранцев, у которых истек срок пребывания на территории РФ и принять законопроект, запрещающий приезжим покупать любое оружие в течение пяти лет после получения гражданства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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