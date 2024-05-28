За 2024 год из России выслали 22 тысячи иностранцев

Из России депортировали 22 тысячи иностранцев за первые четыре месяца 2024 года. Об этом говорится в аналитической справке по вопросам миграции, составленной на основе данных территориальных органов МВД России за период с января по апрель.
«В первом квартале из России выслали 22 тысячи иностранцев. Количество выданных иностранным гражданам разрешений на временное проживание сократилось почти на 41%, видов на жительство — на 20%», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные МВД.
Ранее в Госдуме РФ обсудили ужесточение миграционной политики и мер безопасности после теракта в «Крокусе». Законодатели предложили оперативно депортировать тех иностранцев, у которых истек срок пребывания на территории РФ и принять законопроект, запрещающий приезжим покупать любое оружие в течение пяти лет после получения гражданства.
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