За 2024 год из России выслали 22 тысячи иностранцев

29 мая 2024 в 05:11 Размер текста - 17 +

Из России депортировали тысячи иностранцев в начале 2024 года (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Из России депортировали 22 тысячи иностранцев за первые четыре месяца 2024 года. Об этом говорится в аналитической справке по вопросам миграции, составленной на основе данных территориальных органов МВД России за период с января по апрель. «В первом квартале из России выслали 22 тысячи иностранцев. Количество выданных иностранным гражданам разрешений на временное проживание сократилось почти на 41%, видов на жительство — на 20%», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные МВД. Ранее в Госдуме РФ обсудили ужесточение миграционной политики и мер безопасности после теракта в «Крокусе». Законодатели предложили оперативно депортировать тех иностранцев, у которых истек срок пребывания на территории РФ и принять законопроект, запрещающий приезжим покупать любое оружие в течение пяти лет после получения гражданства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из России депортировали 22 тысячи иностранцев за первые четыре месяца 2024 года. Об этом говорится в аналитической справке по вопросам миграции, составленной на основе данных территориальных органов МВД России за период с января по апрель. «В первом квартале из России выслали 22 тысячи иностранцев. Количество выданных иностранным гражданам разрешений на временное проживание сократилось почти на 41%, видов на жительство — на 20%», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные МВД. Ранее в Госдуме РФ обсудили ужесточение миграционной политики и мер безопасности после теракта в «Крокусе». Законодатели предложили оперативно депортировать тех иностранцев, у которых истек срок пребывания на территории РФ и принять законопроект, запрещающий приезжим покупать любое оружие в течение пяти лет после получения гражданства.